國語日報聲請假處分 遭駁回

2018年09月06日 01:28 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

今年初《國語日報》董事會改選，由蔣竹君擔任董事長，會議紀錄送教育部核備，未獲同意變更，除提訴願尋求翻案，還提告教育部，聲請定暫時狀態假處分，要求作成暫予核備會議紀錄的裁定。台北高等行政法院認為，本件不是由合法代表人提出聲請，當事人不適格，5日裁定駁回聲請。全案可抗告。

《國語日報》是否屬政府捐助的財團法人，去年鬧得沸沸揚揚，教育部認為雖為財團法人，但資產都由政府提供，應屬政府捐助的教育事務財團法人（教育法人），應遵守教育部監督，但《國語日報》認為，該報是由全體股東捐助成立，與政府捐助無關。

雙方為此衍生不少訴訟，去年教育部出招聲請解除《國語日報》全體董監事職務，並請求指派臨時董事協助《國語日報》運作，台北地院民庭法官打臉教育部，認為《國語日報》不是政府捐助成立的教育法人，駁回聲請，昨北高行的認定顯然和民事法院不同調，紛爭恐難落幕。

《國語日報》之所以聲請定暫時狀態假處分，是希望能在行政爭訟確定前由法院裁定暫予核備會議紀錄，同意變更。行政法院認為，依章程《國語日報》代表人是董事長，選聘及解聘董事長應經教育部准許；董事長因故不能執行職務時，由常務董事互推一人代理。

依法人登記資料，《國語日報》代表人為林昭賢不是蔣，雖將蔣當選董事、常務董事及董事長的會議紀錄送教育部核備，但都未經准許，且蔣不是常務董事互推代理，逕以不是合法代表人的蔣竹君委任律師提聲請，就是未經合法代表人聲請，裁定駁回。

(中國時報)