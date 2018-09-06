史上第一次 八大行庫同步避險

8月份建物移轉數量明顯比前1個月減少許多，台北市甚至衰退將近3成。圖為北市奇岩重劃區內的各式建案。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
八大行庫今年底房貸寬限到期最新概況

根據八大公股行庫內部最新統計，寬限期到今年底屆滿的房貸將近1500億元，由於年底寬限期期滿的房貸量隱含潛在逾放風險，目前各大行庫同步展開三大「救急」措施，一是在總共5年寬限期內，授權分行經理為客戶展延寬限期，1次1年；二是經理權限無法處理的案子，送總行處理；三是以展延到期日取代直接展延寬限期。

根據八大公股行庫截至8月底的最新統計，合計房貸市占率約48.5％。而金管會在數月前公布，房貸寬限期在今年底到期的金額共有5,429億元，對照目前八大公股行庫統計的1,500億元，推論至少已有超過1000億元寬限期將滿的房貸轉至民營銀行避難兼重新開始。

潛在風險 展開三大措施

行庫主管私下指出，這1000億元「隱藏版」的寬限期到期房貸，應該是不少寬限期將屆滿的客戶提前「逃難」到民營銀行；民營銀行近幾個月力爭房貸業績，並打出價格戰，很多客戶趁機轉檯，寬限期還可以從頭起算，因此造成行庫寬限期到期房貸量的占比比起整體房貸市占比，出現極大的落差。

八大公股行庫的寬限期到期的房貸總量目前統計約有1,500億元，包括台銀260億元、土銀300億元、合庫250億元、一銀226億元、華銀170億元、兆豐120億元、彰銀約90億元、台企銀35億元。

民營爭業績 打價格戰

其中土銀是房貸市占龍頭，因此年底300億元的寬限期到期量也是全體行庫最高；另一方面，土銀統計也顯示，若以目前土銀有約26萬房貸戶，使用到寬限期的房貸戶約8萬戶，僅占三成。

一銀指出，年底寬限期滿的226億元房貸，總筆數2,600筆，平均每戶房貸金額大約869萬元；彰銀與華銀則各約900、1,700筆，每戶平均房貸約1000萬元。

兆豐銀則有120億元房貸年底寬限期滿，筆數300多筆，每戶房貸金額大約4000多萬元，由於兆豐銀目前房市逾放比僅0.18％，為全體行庫最低，除了慎選自住客，房貸案也集中在六大都會區精華地，包括雙北重鎮、台中七期等，具有一定安全性。

(中國時報)

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