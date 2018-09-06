拉長寬限期 防投資客倒貨

2018年09月06日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

八大公股銀行面對年底千億房貸寬限期到期，擬拉長寬限期等措施因應，大聲行銷總監田大權表示，逾放比近年來緩步拉升，雖未到警戒範圍，但銀行也看到當初房價高點時交易的房產將陸續在近期發放使照，擔心當初以財務高槓桿進入市場的投資客，會倒貨給銀行，斷頭殺出，才會研擬這些因應措施。

田大權指出，內政部等地產主管機關主要關切的是建照與使用執照的核發，依統計今年上半年全國住宅使照核發量高達4.58萬宅，較去年同期7162宅增加18.4％，創2009年以來最高。反觀銀行端除了要掌握逾放比，使照增加也是重要訊號，若使照3成為投資客購買標的，即使現在房價回穩，但仍與前幾年的高點有一段差距，若其財務撐不下去，唯有斷頭殺出，為避免成為受害者，銀行當然要出招。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，對於銀行來說，以3年寬限期回推至2014至2015年間，當時由於房價處於高點，加上房地合一上路在即，確實有不少買方搶在那時進場，造成市場上成交量增加，價量均增，自然金額也會相當驚人。不過，寬限期若到期，購屋人除非本身財務槓桿過於膨脹，仍舊可選擇與原銀行要求展延，或是換銀行轉貸的方式，度過寬限期難關。

「為避免授信風險，銀行一般不會主動展延。」台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，房貸寬限期常見是1或2年，面對這2年房價下修，轉手不易，現進入寬限期尾聲，若之後付不出貸款，會增加銀行呆帳，因此銀行端可能會依照民眾個別的繳費情況，做彈性調整。

對於想爭取拉長寬限期的民眾，張旭嵐提醒，若有繳款不正常的事情發生，通常銀行都不會核准展延寬限了，故建議客戶如真的要展延寬限，千萬不能延遲繳款。

(中國時報)