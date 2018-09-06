民生物價破3 月餅Hold不住了

雞蛋大漲20.6%，與月餅製作相關的材料，包括糖、麵粉、鮮奶等，漲幅從3.68%到6.73%不等，部分名店月餅最高漲幅達1成左右。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

823豪雨重創南台灣，傳統市場的蔬菜、水果價格皆飆揚，屋漏偏逢連夜雨的是，中秋節最應景的月餅已悄悄漲價了，因為根據主計總處昨公布，行政院穩定物價小組監控的17項民生物價頻頻「破三」，其中，雞蛋更大漲20.6%，與月餅製作相關的材料，包括糖、麵粉、鮮奶等，漲幅從3.68%到6.73%不等，團購業愛合購表示，部分名店月餅價格Hold不住了，最高漲幅達1成左右。

中秋節最應景的送禮是月餅禮盒，愛合購觀察，今年部分網購名店月餅禮盒，漲幅從10元到50元都有，但受到景氣影響，今年的銷售量並不突出，部分烘培業者擔心銷售狀況，目前採取的定價策略是維持去年水準。

周老爸時尚餅舖營運長張千奇表示，月餅漲價是不得已的做法，因為南台灣水災，雞、鴨死傷慘重，製作月餅必備的鴨蛋原本1顆6元，現在已經漲到8元了，越接近中秋節，價格還會再漲；但受到景氣環境、政局不穩定的影響，張千奇透露，企業訂購、送禮市場皆冷颼颼，距離中秋節不到3個星期了，月餅買氣「Down」到只剩去年一半，民眾消費意願十分低落。

另外，北部連鎖烘培業者指出，不僅原物料漲，人事才是最貴的成本，去年已自行吸收，今年選擇以調漲各類品項來因應。

根據主計總處調查，8月消費者物價指數(CPI)年增率為1.53%，重要17項民生物資平均上漲為3.07%，除雞蛋大漲以外，衛生紙、面紙及紙巾漲幅9.01%次之，鮮奶、麵粉也分別上漲6.73%與4.76%，皆是漲幅顯著的品項。

由於中秋節民眾呼朋引伴烤肉，量販通路預估，葉菜類價格應該可以舒緩，但瓜、果類恢復期恐怕還得等，而必備的肉品(豬肉)，在需求大於供給下，價格可能會明顯上揚。

(中國時報)

拉長寬限期 防投資客倒貨 減稅＋前瞻 蔡政府債務比回升

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。