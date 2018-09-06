民生物價破3 月餅Hold不住了

2018年09月06日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

823豪雨重創南台灣，傳統市場的蔬菜、水果價格皆飆揚，屋漏偏逢連夜雨的是，中秋節最應景的月餅已悄悄漲價了，因為根據主計總處昨公布，行政院穩定物價小組監控的17項民生物價頻頻「破三」，其中，雞蛋更大漲20.6%，與月餅製作相關的材料，包括糖、麵粉、鮮奶等，漲幅從3.68%到6.73%不等，團購業愛合購表示，部分名店月餅價格Hold不住了，最高漲幅達1成左右。

中秋節最應景的送禮是月餅禮盒，愛合購觀察，今年部分網購名店月餅禮盒，漲幅從10元到50元都有，但受到景氣影響，今年的銷售量並不突出，部分烘培業者擔心銷售狀況，目前採取的定價策略是維持去年水準。

周老爸時尚餅舖營運長張千奇表示，月餅漲價是不得已的做法，因為南台灣水災，雞、鴨死傷慘重，製作月餅必備的鴨蛋原本1顆6元，現在已經漲到8元了，越接近中秋節，價格還會再漲；但受到景氣環境、政局不穩定的影響，張千奇透露，企業訂購、送禮市場皆冷颼颼，距離中秋節不到3個星期了，月餅買氣「Down」到只剩去年一半，民眾消費意願十分低落。

另外，北部連鎖烘培業者指出，不僅原物料漲，人事才是最貴的成本，去年已自行吸收，今年選擇以調漲各類品項來因應。

根據主計總處調查，8月消費者物價指數(CPI)年增率為1.53%，重要17項民生物資平均上漲為3.07%，除雞蛋大漲以外，衛生紙、面紙及紙巾漲幅9.01%次之，鮮奶、麵粉也分別上漲6.73%與4.76%，皆是漲幅顯著的品項。

由於中秋節民眾呼朋引伴烤肉，量販通路預估，葉菜類價格應該可以舒緩，但瓜、果類恢復期恐怕還得等，而必備的肉品(豬肉)，在需求大於供給下，價格可能會明顯上揚。

(中國時報)