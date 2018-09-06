減稅＋前瞻 蔡政府債務比回升

2018年09月06日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府上任兩年，推動前瞻基礎建設，提振經濟、擴大內需，加上頻頻減稅，預期中央政府長期債務比連5年下降後，將宣告終止，在今年回升至32.3％，明年更達32.5％。原馬政府時代力推財政健全方案，嚴守財政紀律，每年中央政府總預算都控制在2兆元以下政策，明年勢必破功，108年度總預算將首度突破2兆元。

對外界關切108年度總預算超過2兆元，多年嚴守的財政紀律破功？國庫署官員解釋，為推動前瞻建設，擴大內需、提振經濟，支出增加是必然的，但歲出成長率仍小於歲入成長率。

國庫署副署長顏春蘭表示，87、88年時，中央政府財政狀況還不錯，精省後接手省政府債務，長債未償餘額逐年增加，金融海嘯的發生，更導致中央政府長債未償餘額快速累積。

103年起中央力推財政健全方案，調整支出結構及統籌各項資源，多元籌措財源，每年的中央政府總預算，嚴控在2兆元以下。依財政部統計，106年度中央政府1年以上公共債務未償餘額（長債）審定決算數5兆3598億元，占前3年度名目GDP平均數32.1％，較101年度36.2％降低4.1個百分點，債務比連5降。此外，106年度長債淨增加162億元，與102年至105年長債平均淨增加數868億元相較，數字更大幅降低，創精省以來最小增幅。

唯在推動前瞻建設計畫，加上近年財政部減稅動作頻頻，取消富人稅，調高標扣、薪扣、身心障礙等綜所稅扣除額，並調整基本生活費比較基礎，今年底明年初還有扣除額稅改，稅損將持續攀升。這也讓號稱「減債部長」的財長蘇建榮，未來恐面臨艱鉅的挑戰。

(中國時報)