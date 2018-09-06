以債養債 別落得飲鴆止渴

2018年09月06日 04:10 中國時報 朱漢崙

金管會三個月前統計全體國銀在今年底到期的房貸量總共有5,429億元，在全體國銀相繼展開救急措施、甚至房貸戶自己先轉貸到別家銀行「避難」並換得新的寬限期後，金管會年底若是再作房貸寬限期統計，屆時到底餘額還剩多少，耐人尋味。

依循上述方式而再度獲得展延的房貸，隨著時間拉長，到底是轉機或是會引發更大的危機？整體房市復甦力道及中小企業的營運環境惡化能否改善，將是最重要的兩大因子。

台股指數上萬點已快兩年，然而「股市不代表整個經濟」，畢竟全台灣僅1,400多家上市櫃公司加入台股指數，剩下的數萬家中小企業並不在股市上萬點涵蓋範圍之列，上市公司財報一路長紅，表象的榮景掩蓋中小企業處境艱困的現實，但這樣的「兩極化」，隨著中小企業逾放增加、房貸逾放增加，隱藏多時的真實終於慢慢浮現。

金融圈人士私下指出：「好的都是大型企業，但中小企業其實碰到營運困難的所在多有」。行庫主管私下坦言，其實有不少房貸逾放不見得來自投資客，而是來自中小企業主。

舉例來說，陸客不來，很多中南部的觀光、飯店、遊覽車等各類型的旅遊業一片慘淡，相關的中小企服務業受創，原本買的房子現在付不出房貸，寬限期屆滿，對他們來說更是嚴峻的考驗。

因此，房貸寬限期展延能否真的幫到借款人，房市復甦固然重要，中小企業營運環境有否改善也很重要，否則只是一拖再拖，到最後利息愈積愈可觀，以債養債的結果，只是引鴆止渴。

(中國時報)