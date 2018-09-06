基本工資雙漲 雇主違法可罰百萬

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中國時報
／台北報導

行政院昨公告，基本工資自明年元旦起，月薪將由2萬2000元調至2萬3100元，漲幅5％、時薪將由140元調至150元，漲幅7.14％，估計約有225.74萬名勞工受惠。若雇主給薪低於基本工資規定，可處以2萬到100萬元的罰鍰。

勞動部8月16日召開基本工資審議委員會，將定案結果送至行政院審核，行政院也迅速拍板通過，昨日公告明年元旦起正式適用。勞動部估計本次調薪受惠勞工約有225.74萬名，月薪約有180.14萬名勞工受惠，其中本勞有136.34萬名、外勞有43.8萬名；時薪約有45.6萬名勞工受惠。

今年的基本工資審議委員會歷時9小時，為史上最久，審議會上勞資攻防激烈，勞方從原先主張的31％調幅，一路下修成23％、18％、13％，又因國發會數據顯示漲幅3％到8％是不會影響物價的限度，因此堅持漲幅8％。

然而資方無法接受，甚至數度以「離席」作為抗議手段。在勞動部部長許銘春的協調下，雙方才又繼續討論，許銘春參考經濟部、國發會與勞資雙方提供的客觀數據，最終決定月薪漲幅5％、時薪漲幅7.14％。

勞動部表示，依據《勞動基準法》規定，明年元旦起若給薪低於最新基本工資規定，可對雇主處以2萬到100萬元的罰鍰，有違法狀況勞工可檢附相關證據後，向各地勞工主管機關檢舉，或撥打1995申訴專線。

另外配合明年元旦調高基本工資，勞保投保分級表、勞退月提繳工資分級表也會配合調整。預計增加成本勞方為12.99億元、資方為206.83億元、政府為10.98億元，共計增加230.8億元。

(中國時報)

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