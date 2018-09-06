王道銀行給力 台幣階梯活儲1.8％

【台幣階梯活儲1.8%專案】即日起至2018/11/30

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中國時報
／台北報導

全台首家原生數位銀行王道銀行（O-Bank）限時限額推出台幣階梯活儲高利專案，提供連續6個月1.8％的優惠利率，另有台幣高利定存12個月1.25％，以優於市場的方案，滿足消費者不同階段的財務規劃需求。

為了讓消費者同時獲取優惠利率又能保持資金運用的彈性，王道銀行即日起至2018年11月30日，推出台幣階梯活儲1.8％專案。

消費者不須額外申請，且無論參與活動的日期早或晚，只要於活動期間從他行轉（匯）入單筆新台幣5萬元以上的資金，帳戶內日終餘額達10萬元至30萬元的部分，從轉入後次一營業日起即享有完整6個月優惠年利率1.8％，為市場平均活儲利率的12倍。帳戶餘額低於10萬元或高於30萬元的部分，計息方式則比照王道銀行活儲牌告利率。

王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁表示：「王道銀行於去年首次推出台幣階梯利率活儲方案，獲得廣大消費者的青睞與好評。現在再將優惠升級，並提供更長的優惠期間，兼顧消費者彈性運用資金並享有高利優惠的雙重期待。」

此外，針對擁有較多資金且期望進行相對長期規劃的消費者，王道銀行另推出台幣高利定存專案。即日起至2019年1月25日，單筆新台幣50萬元至1,000萬元定存12個月優惠年利率1.25％，較市場平均定儲方案可多領2成利息。

以上專案詳情請參考活動網頁說明。王道銀行台幣階梯活儲1.8％專案請點選http://t.cn/RF73X14，台幣高利定存1.25％專案詳情請點選http://t.cn/RF71tuo。

(中國時報)

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