南山人壽迎接新系統 9月10日上線

南山人壽打造「境界成就計畫」，員工為迎接新系統上線做準備。（南山人壽提供）

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中國時報
／台北報導

面對Fintech時代來臨，南山人壽歷時4年半、大手筆打造全新保險系統，境界成就計畫將於下周一（9月10日）正式啟用上線，堪稱是台灣最大的Fintech投資計畫。

目前保險系統已進入倒數計時的轉換階段，南山人壽表示，由於有上千萬筆保單需要進行資料轉換、驗證作業，因此需要員工更密集投入相關作業。

南山人壽於2014年與SAP共同啟動的境界成就計畫，南山人壽表示，新系統上線後將提供客戶專屬的客戶入口網站，讓客戶同步掌握壽險保障、醫療保障、保險理財分析，讓客戶能夠依據人生各階段管理個人保障需求。

南山人壽指出，系統轉換工作緊鑼密鼓展開，由於客戶服務不能中斷，這段期間，南山員工除了投入新系統的資料驗證作業，也要在舊系統處理日常業務，因此，這段過渡時期，需要投入比往常更大量的人力。

南山員工紛紛表示，能參與這項前所未有的計畫，是難得的經歷；此外，南山人壽也提供員工關懷措施，例如優於勞基法3倍工資的加班費及補休假，並提供住宿、交通及飲食等貼心安排，讓員工更無後顧之憂全力以赴迎接新系統上線。

負責南山人壽系統管理的員工吳玲慧表示，新系統讓她學習很多新技術；南山舊系統中，如保單系統、收費系統都是片段獨立的，但新系統是完整的單一平台，各流程環環相扣，所以從一張保單形成開始，就要想到最後一段。除了專業能力外，吳玲慧認為，也會幫助個人提升全方位的思考能力。

參與這次南山系統測試的員工朱家嬿說：「以前只做片段工作，時間久了只會擁有單一技能」；朱家嬿原本只在地區擔任理賠工作，因為參與這項計畫，到總公司獲得更多跨部門的學習，接下來還要協助各地區同事學習新系統。

南山有多達1200萬筆保單資料，負責保單服務系統的許全成表示，由於資料量龐大，在有限的時間內要完成轉檔以及核對作業，坦白說壓力很大，不過，南山的同事發揮責任心，主動積極完成任務，而且還會互相合作，大家一同朝著上線目標邁進的感覺真好。

(中國時報)

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