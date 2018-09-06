水門案記者新書捕刀再爆 白宮像瘋子城

2018年09月06日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

《華盛頓郵報》現任副總編輯、曾揭發水門案的伍德華推出新書《恐懼：川普入主白宮》，揭露川普統治下的白宮亂象。（路透、書封摘自amazon）

爆料川普的書

川普又被爆料了！揭發「水門案」現為《華盛頓郵報》副總編輯的資深調查記者伍德華（Bob Woodward）再出重手，新書《恐懼：川普入主白宮》（Fear: Trump in the White House）揭露川普治下的白宮亂象。從幕僚偷公文救國、川普的行為和認知只有小學五、六年級的水平、乃至白宮像是瘋子城等等，讓川普已糟到不能再糟的形象再「下一城」，堪稱是迄今為止對川普最負面的報導。

《恐懼》預計11日上市，書中寫道，川普經常魯莽地決定國家政策，無視幕僚及官員的意見，令下屬無所適從，幾乎「神經崩潰」。開場非常逼真，稱前白宮經濟顧問柯恩有次在川普準備要簽署退出美韓自貿協定的通知函時，偷走了這份文件，柯恩事後告訴親信，這是為了「國家安全」，令人難以置信的是，川普對文件被偷竟毫無知覺。

幕僚偷公文 宣稱可救國

川普打算退出北美自貿協定（NAFTA）時，柯恩又故伎重施。當時川普命首席祕書波特（Rob Porter）起草一份退出NAFTA的通知函，波特擔心可能引發經濟和外交危機，遂找柯恩商量。結果柯恩說，「沒事，我到時候把文件從他桌上偷走就是了。」伍德華說，這種偷文件對總統陽奉陰違以免發生憾事的作法，形同「政變」。

律師也罵「天殺的騙子」

面對「情緒過度、反覆無常、不可預測的領導人」，在白宮扮演大人與煞車角色的幕僚長凱利稱川普是「白癡」、「精神錯亂」，表示：「試圖說服他沒有任何意義。他已是脫軌的列車，我們這裡是瘋子城，我甚至不知道為什麼我們還在這裡，這是我做過的最糟的工作。」

至今仍揮之不去的通俄指控，讓川普非常頭疼。他的前辯護律師陶德（John Dowd）罵他是「天殺的騙子」。陶德曾力阻川普接受特別檢察官穆勒問話，因為他認為，讓川普與穆勒談話，他一定會作偽證，所以勸他「不要作證。要嘛作證，要嘛坐牢穿上橘色囚衣。」但川普把這話當耳邊風，甚至當著媒體的面稱樂於接受問話，陶德氣得掛冠求去。

敘動亂「把他們都殺了」

而國防部長馬提斯也嘲弄川普的理解力只有小學「五、六年級的程度」。川普不解為何美國須在朝鮮半島維持龐大軍力，馬提斯對此的回應是：「為了防止第三次世界大戰。」會後馬提斯告訴親信，川普的行為和認知只有小學五、六年級的水準。

後來敘利亞驚傳化武攻擊平民事件，川普要馬提斯「我們進去把他們統統殺了」。面對總統的要求，馬提斯口頭答應採取行動，但轉頭下令發動傳統空襲，並未遵照命令暗殺阿塞德。

面對新書爆料的內容，凱利與馬提斯4日下午紛紛發表聲明否認伍德華的說法。而白宮發言人桑德斯表示：「這本書不過是編造出來的故事，很多都是由心懷不滿的前員工捏造出來的，目的是讓總統很難堪。」

若說以前爆川普料的作者，如前白宮助手紐曼（Omarosa Manigault Newman），可能因本身誠信就有問題，而讓人懷疑出書動機，但伍德華絕對是令人信服的資深記者，因此這本書的後座力與殺傷力都不容小覷。

(中國時報)