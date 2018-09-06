陸對非更優遇 史瓦帝尼壓力升高

台灣非洲最後友邦史瓦帝尼邦交恐怕不保。圖為大陸國家主席習近平（右）與史瓦帝尼國王（左）在印尼簽署《2015萬隆公報》。

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中國時報
／北京報導

中非論壇北京宣言之中，53個非方成員都承諾奉行一中原則，支持中國統一大業，對照唯一尚未與大陸建交的非洲國家史瓦帝尼，大陸涉非專家劉鴻武指出，經過這次的論壇，必然對史瓦帝尼形成在道義、輿論、利益上的巨大壓力。他認為，支持中國統一是聯合國條文所明載，更是國際社會奉行對華合作的「道德底線」。

浙江師範大學非洲研究院院長劉鴻武昨受訪指出，中華民族統一大業，是國際社會的主流共識，他認為實現國家統一反對分裂，是任何國家實現發展繁榮的根本前提。

大陸國家主席習近平在中非論壇上宣布，未來要再投入600億美元貸款給非洲，同時對具有外交關係的窮小國家免除債務。劉鴻武認為，在中非論壇後，必然會對非洲唯一未與大陸建交的史瓦帝尼，構成在道義、輿論、利益上的巨大壓力，「等於和整個非洲大陸作對，是逆歷史潮流而動」。

對於為何史瓦帝尼仍然不願與大陸建交？劉鴻武研判，該國政治仍是國王制度，沒有有效的反對黨或監督，容易將國王個人私利凌駕於國家整體利益之上，很可能在與台灣的邦交關係中，獲取個人利益。

此外，史瓦帝尼國王的兒子，目前仍然在台灣念書，他可能不願意孩子學業中斷，或許也是考量。

劉鴻武表示，世界上任何強盛的國家絕對不允許國家分裂，美英德等國皆然，可是中國已經是世界第二大的國家，仍沒有採取武力方式統一，「這說明大陸本身把兩岸人民福祉放在最高位置，仁至義盡」，他認為台灣不應被外部力量唆使，成為西方的棋子。

(中國時報)

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