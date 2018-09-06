美警方：劉強東涉一級強姦罪

2018年09月06日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸電商巨頭「京東」創辦人兼首席執行官劉強東日前在美國明尼蘇達州涉嫌性侵被捕，後獲無條件保釋。據BBC中文網報導，當地警方披露更多案件細節，指劉強東此前是涉嫌「一級強姦」被捕；警方稱，目前調查「進度良好」，但案件仍在調查中，未決定會否起訴劉強東。

由於京東日前聲稱對劉的指控是「失實指控」，3家美國律師事務所認為這會誤導投資人，將發起調查並進行集體訴訟。此前劉強東的代表律師格雷（Earl Gray）表示，劉否認有不當行為，預計他被起訴的機會可能性很低。

BBC中文網報導指出，「一級強姦」是明尼蘇達州法律定義的最嚴重級別性侵，經定罪後最高刑罰可達監禁30年。報導稱，明尼蘇達州警方公開了拘捕紀錄，指事件報稱發生在8月31日當地時間凌晨1時，劉強東在同日傍晚，涉嫌強姦被捕。發言人這次披露的資料本來是公開資料，但拒絕透露報稱受害的人士有沒有與警方合作。

此前，外界只知道劉強東被指控的罪名是「構成犯罪的性行為」，目前狀態是「釋放有待正式控告」。

美國《紐約時報》引述警方表示，調查仍是初步階段，但「進度良好」有更多工作要做。發言人又對路透表示，刑事調查在周五前不會完成，完成調查前不會做出起訴。

當地警方發言人之前表示，劉強東是無條件獲釋，可去「任何他想去的地方」，但拒絕評論一旦真的落案起訴，會否要求劉強東返回美國。由於京東的聲明和美國警方的說法大相逕庭，Rosen、Schall和Pomerantz等3家美國律師事務所分別宣布，將調查京東是否涉嫌發布虛假或誤導性陳述，進而使京東的投資者蒙受損失，並邀請投資受損的股民參與調查和可能的集體訴訟。

劉強東4日上午現身京東集團總部，出席京東與如意控股集團戰略合作簽約儀式。而警方報告出爐後，京東在那斯達克上市的股票下跌了6％，收在29.43美元，自年初以來跌幅已達25％。2014年，京東集團赴美國那斯達克證券交易所上市，成為大陸第一個赴美上市的大型電商平台。

(中國時報)