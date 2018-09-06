美警方：劉強東涉一級強姦罪

京東商城CEO劉強東近日涉性侵在美被捕，雖已獲釋回到大陸，但美警方表示仍在調查中，並不能說明他有罪或無罪。（摘自新浪網）

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸電商巨頭「京東」創辦人兼首席執行官劉強東日前在美國明尼蘇達州涉嫌性侵被捕，後獲無條件保釋。據BBC中文網報導，當地警方披露更多案件細節，指劉強東此前是涉嫌「一級強姦」被捕；警方稱，目前調查「進度良好」，但案件仍在調查中，未決定會否起訴劉強東。

由於京東日前聲稱對劉的指控是「失實指控」，3家美國律師事務所認為這會誤導投資人，將發起調查並進行集體訴訟。此前劉強東的代表律師格雷（Earl Gray）表示，劉否認有不當行為，預計他被起訴的機會可能性很低。

BBC中文網報導指出，「一級強姦」是明尼蘇達州法律定義的最嚴重級別性侵，經定罪後最高刑罰可達監禁30年。報導稱，明尼蘇達州警方公開了拘捕紀錄，指事件報稱發生在8月31日當地時間凌晨1時，劉強東在同日傍晚，涉嫌強姦被捕。發言人這次披露的資料本來是公開資料，但拒絕透露報稱受害的人士有沒有與警方合作。

此前，外界只知道劉強東被指控的罪名是「構成犯罪的性行為」，目前狀態是「釋放有待正式控告」。

美國《紐約時報》引述警方表示，調查仍是初步階段，但「進度良好」有更多工作要做。發言人又對路透表示，刑事調查在周五前不會完成，完成調查前不會做出起訴。

當地警方發言人之前表示，劉強東是無條件獲釋，可去「任何他想去的地方」，但拒絕評論一旦真的落案起訴，會否要求劉強東返回美國。由於京東的聲明和美國警方的說法大相逕庭，Rosen、Schall和Pomerantz等3家美國律師事務所分別宣布，將調查京東是否涉嫌發布虛假或誤導性陳述，進而使京東的投資者蒙受損失，並邀請投資受損的股民參與調查和可能的集體訴訟。

劉強東4日上午現身京東集團總部，出席京東與如意控股集團戰略合作簽約儀式。而警方報告出爐後，京東在那斯達克上市的股票下跌了6％，收在29.43美元，自年初以來跌幅已達25％。2014年，京東集團赴美國那斯達克證券交易所上市，成為大陸第一個赴美上市的大型電商平台。

(中國時報)

陸對非更優遇 史瓦帝尼壓力升高

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。