挨長官訓斥 女輔導長上吊亡

2018年09月06日 04:10 中國時報 林欣儀 、 王文吉 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

近期軍人自殺事件簿

在陸軍十軍團234旅機步營竹仔坑營區服役的陳姓上尉女輔導長，疑因單位軍械庫帳冊填寫不實、日前遭長官抽查發現並被訓斥，5日清晨在營區內寢室上吊輕生，被發現時已無生命跡象，送醫不治，陳女並留下遺書給家人及男友，據家屬表示，女兒疑被長官責備、不堪壓力，才選擇輕生，軍方將協助家屬治喪。

家屬指出，女兒從小課業成績優異，高中第1名畢業，因嚮往軍旅生活，報考國防大學，畢業後進入陸軍第十軍團服役，從軍1年多，再攻讀國防大學心理系研究所，今年6月畢業後回營區繼續服役，弟弟及弟媳婦均從事軍職，以她為榜樣，在大家眼中是很上進的人。

心理碩士 跨不過人生關卡

據了解，26歲陳女未婚，2014年從軍至今，4年多來都擔任輔導長，7月剛調到該單位。軍方內部人士指出，陳姓女輔導長在營生活無異狀，工作表現正常，弟兄對她的表現都很肯定，對於輔導長跨不過心理關卡，選擇輕生，感到訝異及意外。

警方調查，昨天清晨7時許，陳姓女輔導長因集合時間仍未出現，值班安全士官到寢室查看，發現陳女在浴室門梁上以童軍繩上吊，立即卸下繩子並將陳女送往國軍台中總醫院，但陳女被發現時已無生命跡象，搶救無效。

遺書透露 對長官命令灰心

警方在陳女寢室桌上發現留有給家人、男友的遺書。據了解，遺書內容隱約透露陳女自覺工作上相當努力且盡心，卻因長官的某些處置方式與命令，讓她感到灰心、不合理，而陳女的家人及同袍聞訊趕到台中殯儀館認屍，哀痛不已。

外傳陳女日前曾因單位軍械庫帳冊填寫不實遭長官責備、還被連帶處分，才想不開輕生，軍方不願證實。第十軍團僅表示遺憾與不捨，指出後續會配合檢警調查釐清原委，協助家屬治喪，另安排地區心衛中心至單位實施團體輔導。

此外，陳女所屬的234旅曾參與823水災救災任務，軍方表示，參與救災的是234旅嘉義中莊營區的機步一、三營弟兄，陳女所屬的機步二營位在台中大里竹坑營區，並未投入救災任務。

(中國時報)