挨長官訓斥 女輔導長上吊亡

陸軍十軍團所屬234旅第2營營部連陳姓女上尉輔導長，5日於寢室上吊身亡，女上尉姊姊接獲消息趕到殯儀館認屍，同袍均前往關心。（張妍溱翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導
近期軍人自殺事件簿

在陸軍十軍團234旅機步營竹仔坑營區服役的陳姓上尉女輔導長，疑因單位軍械庫帳冊填寫不實、日前遭長官抽查發現並被訓斥，5日清晨在營區內寢室上吊輕生，被發現時已無生命跡象，送醫不治，陳女並留下遺書給家人及男友，據家屬表示，女兒疑被長官責備、不堪壓力，才選擇輕生，軍方將協助家屬治喪。

家屬指出，女兒從小課業成績優異，高中第1名畢業，因嚮往軍旅生活，報考國防大學，畢業後進入陸軍第十軍團服役，從軍1年多，再攻讀國防大學心理系研究所，今年6月畢業後回營區繼續服役，弟弟及弟媳婦均從事軍職，以她為榜樣，在大家眼中是很上進的人。

心理碩士 跨不過人生關卡

據了解，26歲陳女未婚，2014年從軍至今，4年多來都擔任輔導長，7月剛調到該單位。軍方內部人士指出，陳姓女輔導長在營生活無異狀，工作表現正常，弟兄對她的表現都很肯定，對於輔導長跨不過心理關卡，選擇輕生，感到訝異及意外。

警方調查，昨天清晨7時許，陳姓女輔導長因集合時間仍未出現，值班安全士官到寢室查看，發現陳女在浴室門梁上以童軍繩上吊，立即卸下繩子並將陳女送往國軍台中總醫院，但陳女被發現時已無生命跡象，搶救無效。

遺書透露 對長官命令灰心

警方在陳女寢室桌上發現留有給家人、男友的遺書。據了解，遺書內容隱約透露陳女自覺工作上相當努力且盡心，卻因長官的某些處置方式與命令，讓她感到灰心、不合理，而陳女的家人及同袍聞訊趕到台中殯儀館認屍，哀痛不已。

外傳陳女日前曾因單位軍械庫帳冊填寫不實遭長官責備、還被連帶處分，才想不開輕生，軍方不願證實。第十軍團僅表示遺憾與不捨，指出後續會配合檢警調查釐清原委，協助家屬治喪，另安排地區心衛中心至單位實施團體輔導。

此外，陳女所屬的234旅曾參與823水災救災任務，軍方表示，參與救災的是234旅嘉義中莊營區的機步一、三營弟兄，陳女所屬的機步二營位在台中大里竹坑營區，並未投入救災任務。

(中國時報)

代書搞鬼 13人賣屋被坑2億元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。