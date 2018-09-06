代書搞鬼 13人賣屋被坑2億元

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中國時報
／台北報導

中華地政士事務所負責人陳國帥涉嫌向銀行詐貸、詐取房屋等不法，至少13人被害，不法獲利超過2億元。士林地檢署昨指揮警調搜索陳嫌等人處所，拘提人頭朱克立等10人到案，但陳國帥未到案，警訊後依偽造文書、詐欺等罪嫌移送士檢複訊。檢方另已聲請假扣押11間房屋，避免遭變賣。

黑澀會美眉「薔薔」父親林茂樹指控中華地政士事務所、代書沈咨凡等人，以人頭向他購買房屋，並簽立合約在支付2成訂金後就可過戶房屋，但對方再以人頭向地下錢莊貸款，導致房屋遭賣出，屋主卻拿不到8成尾款。

檢方查出，陳從去年起即以此手法雇用朱等業務員，尋找低於行情、急欲求售的房屋，先由沈姓代書做手腳，再以此方式騙走賣家房子，以人頭名義貸款取走現金，讓檢方認為該集團簡直是「詐騙進階版」。

檢方更發現，陳等人之前墊高買賣價金涉嫌向銀行「超貸」，還在法院審理，卻變本加厲，台北市調處則接獲檢舉指中華地政士事務所涉嫌向銀行詐貸4000多萬元。

檢警調同步搜索9處所，拘提主嫌50歲陳國帥、女友林芝宇、法務李孟烽、負責找人頭的朱克力以及林姓等4名人頭，共8名被告、2名證人，但陳尚未到案。

朱辯稱公司營運不良，所以無法尾款付給13位賣房的民眾，不是故意詐欺。沈則稱自己只是負責房屋買賣的過戶代書，買賣細節全都不知，但檢警發現，代書與買賣房屋雖分設兩間公司但同一地址，沈不可能不知。全案朝詐欺、組織犯罪等罪嫌偵辦中。

(中國時報)

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