新聞透視－部隊震撼教育 要有心理準備

2018年09月06日 04:10 中國時報 呂昭隆

負責部隊官兵心理諮商的女輔導長卻結束自己生命，軍方官員說，陳姓上尉自我要求極高，自殺雖是個案，但他建議部隊對年輕軍官宣導時，不能只說軍隊有多麼好，下部隊一定會碰到困難，要讓初級軍官做好心理準備，不至於下部隊後，發現事實與想像的不同，導致心理衝擊過大。

軍方2年前曾做過一項統計，10年間，軍隊有近5萬官兵因精神壓力或工作情緒問題就診。據了解，陳上尉個性力求完美，一次申誡都沒有，未料會在營區做出這樣的選擇。

軍方官員說，再過幾天，又有一批專科班約百餘位的軍官下部隊，他認為要先告訴這些初級軍官，下部隊會遇到很多事，有些可能不合理，不要讓軍官把部隊想得太美好，就像募兵不能只說好的，把人先騙進來再說。

據了解，軍中女軍官自殺的案例並不多，上次是兩年前，一位電展室的女少校在家中自殺。經事後了解，這位女少校原負責研發業務，經其反映壓力太大後，調整為行政業務，本來應較簡單，但女少校並未接觸過，反而因此壓力更大。這位電展室女少校自殺後，軍方事後檢討，心輔機制與業務調整沒有發揮效用，是需要檢討。

事實上，國防部面對不斷發生的自殺問題，已有一套防制機制，更有不少官兵因精神壓力或工作情緒問題就診，但就診不是壞事，絕大多數官兵也都會康復，只是面對軍令如山的軍中管理，領導統御確實是門大學問。

(中國時報)