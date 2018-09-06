小兵摸哨女中尉 記大過列汰除

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中國時報
／桃園報導

離譜小兵竟以下犯上！通資電指揮部資訊通信聯隊張姓上兵，上月初趁著值深夜勤，潛入女軍官寢室，到暗戀的女中尉床邊撫摸對方小腿和大腿內側。女中尉驚醒後大聲呼救，張男隔天被部隊調出監視器畫面揪出，不但被記2大過，還列為汰除對象，並被憲兵隊移送桃園地檢署偵辦。

檢方調查，通資電指揮部資訊通信聯隊的張姓志願役上兵，長期暗戀同單位某女中尉。上月某日，張擔任深夜至凌晨的安全士官勤務，禁不住對女中尉的思念，凌晨時分，竟脫下配槍和彈匣，不聲不響的潛入女軍官宿舍。

張姓上兵進入女中尉寢室後，先是蹲在女中尉床邊，觀察她熟睡的模樣，隨後忍不住獸性大發，開始用手撫摸女中尉的小腿及大腿內側，未料，因為手勁太強，將女中尉驚醒，當場嚇得花容失色、大聲呼救，張也嚇得拔腿就跑，並跳窗逃逸。

色膽包天的張男，見試圖追趕的女中尉沒追上，隔天還假裝若無其事的上班。由於女中尉朦朧之中看見對方穿著軍服，認定色狼就是當晚深夜值勤的官兵，張男跳窗後她還一度追趕，卻沒有追上。通資電指揮部調閱監視器展開清查，確認色狼就是當時在站安全士官的張姓上兵，立刻通知監察單位及憲兵將張姓上兵帶回偵訊。

張到案後坦承在值勤時一時「性起」，才擅自離開崗位，潛入女中尉房舍，並非有所預謀，僅是一時衝動才犯下大錯。其離譜行徑經單位人評會決議後，將他記2大過並列為汰除對象，張也在憲兵隊訊問後，被移送桃園地檢署偵辦。

(中國時報)

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