詐領助理費付贍養費 李慶華遭訴

2018年09月06日 04:10 中國時報 許哲瑗／新北報導

國民黨前立委李慶華涉嫌於2007年至2016年擔任立委期間，要求辦公室主任和助理提供配偶帳戶做為人頭，藉以詐領立法院補助的助理費共計532萬餘元，並用做前妻贍養費、個人旅費等私人用途，新北地檢署5日依貪汙等罪將李起訴，其殷姓辦公室主任依偽造文書罪起訴，但建議從輕量刑，其他3名人頭則獲緩起訴。

檢方調查，2001年李慶華告知辦公室主任殷女，只要向立院提供姓名、日期、薪資等基本資料，就能掛名成為助理，藉以申請補助費，碰巧當時殷女老公王男正要轉業，便請他代為掛名，實際上並無執行助理工作，直到2002年8月，王找到新工作且須投勞健保，才撤掉假助理頭銜。

接著，殷女將目標轉向另外2位助理董男、丁女，要求其提供配偶帳戶，以相同手法繼續詐領助理費，10年共詐領532萬多元，李慶華還將不法所得做為前妻贍養費、個人旅費等私人用途。

新北地檢署偵查後，依貪汙罪和刑法使公務員登載不實罪將他起訴；殷姓主任則以使公務員登載不實罪嫌遭起訴，至於王姓、鄭姓、邱姓3位助理配偶，也和殷一樣坦承犯罪，檢方認為3人根本不知道帳戶內款項用途，只是單純提供李慶華作使用，未從中獲利，予以緩起訴。

(中國時報)