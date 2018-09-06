批吳音寧缺席會議 市府道歉

2018年09月06日 01:28 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

第一果菜市場改建案，北市府與北農總經理吳音寧連日交鋒，台北市長柯文哲嗆吳「懂什麼」，要她有事進市府報告，產發局長林崇傑也抱怨吳「從未出席」雙首長會。不料，吳音寧卻搬出會議出席紀錄狠打臉市府，議會民進黨團痛批市府誤導大眾；對此，林崇傑5日為造成外界誤解致歉。

白紙黑字 產發局長認錯

改建案爭議延燒數日，民進黨議員簡舒培日前在議場質疑，吳音寧提出的方案未經討論就被市府打槍，當場被柯文哲怒嗆「她懂什麼？」昨柯又火大向吳喊話，有問題就到體制內解決，不進市府開會，每天只會寫臉書、找議員質詢，實在受不了，放話要吳「拿開會紀錄出來看。」

但事實上，吳音寧前天就已針對市場改建議題，列舉11次出席紀錄，包括2次雙首長會議、4次市長室會議、2次市場處、1次產發局會議等，證明自己並非像林崇傑所說「從未參加雙首長會」，也沒有不進「體制內」討論，狠打臉市府。

改建新聞稿 市府也出錯

議會民進黨團昨找來相關局處針對市場改建案進行報告，簡舒培質疑，市府可以不查出席紀錄，就隨便指控吳音寧？林崇傑答詢時甚至稱北農版本改建案把停車場都刪掉了，還發新聞稿說少了1200個車位，但事實上只少650個車位，根本在混淆視聽；對此，林崇傑表示，若因語氣造成誤解，「我鄭重道歉」，也坦言新聞稿寫錯了。

至於柯文哲稱北農赴日考察報告市府沒人看過，市場處長許玄謀昨原堅稱，考察報告「董事會不知道，我們也不知道」，不料簡拿出會議紀錄再打臉，吳音寧明明在董事會報告過，副市長陳景峻也在場，她痛批這不是政治操作，什麼是政治操作？

吳音寧昨出面受訪說，市府通知開會都有派員前往，需要她前往的也都會出席，改建小組已舉行10多次會議，並將建議方案正式行文給北市府，至於外界對她個人的評論不回應。

(中國時報)