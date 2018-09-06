共榮安康社區 金牌農村增光

新北市三芝區共榮暨安康社區今年榮獲全國金牌農村，市長朱立倫5日前往參訪社區、致贈匾額，至友善耕作田園區體驗採芋頭農事。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市三芝區共榮暨安康社區近年推動農村再生、里山倡議，營造梯田復育、汙水淨化及友善耕作，19公頃的農地上不僅四季都有農特產，更定期與學校合作舉辦免費農事體驗教育活動回饋社會，今年參加首屆全國金牌農村競賽，成為六都之中唯一的金牌農村。

友善耕作區 體驗採芋頭

市長朱立倫5日前往三芝區共榮暨安康社區，參訪農夫學堂、生態教學據點、產地漫遊道及汙水淨化區等，也到友善耕作田園區體驗採芋頭農事，朱立倫現場也致贈「農村之光」匾額，感謝社區農友細心經營的辛勞。

朱立倫表示，2017年起中央政府委由縣市政府辦理農村再生社區執行計畫工作，新北市針對農村再生、社區自主、友善耕作、青年回鄉及永續發展等面向，積極提升農村人力培育及產業發展，並導入專家提供諮詢協助，達到社區自主，讓農村再生社區成為生產、生活、生態三生一體的實踐家。

續推里山倡議、農村再生

他說，感謝社區成員為農村土地的付出，未來將持續推動里山倡議及友善田園區域，透過改善農村基礎，協助再生活化，藉此吸引青年返鄉共同推動，希望民眾前往社區參訪，在農夫市集挑選當鮮、友善土地的農產品。

共榮社區林義峰理事長表示，社區2012年起持續推動農村再生，以里山倡議的核心精神「社會-生態-生產地景」來耕耘，社區居民會在農夫學堂裡共同訂定當年度計畫，也因此凝聚向心力，一同善待土地、維持生物多樣性、增加友善耕作面積及鼓勵青年回鄉。

(中國時報)

新豐最毒海岸線清汙 順利發包

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。