共榮安康社區 金牌農村增光

2018年09月06日 01:28 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市三芝區共榮暨安康社區近年推動農村再生、里山倡議，營造梯田復育、汙水淨化及友善耕作，19公頃的農地上不僅四季都有農特產，更定期與學校合作舉辦免費農事體驗教育活動回饋社會，今年參加首屆全國金牌農村競賽，成為六都之中唯一的金牌農村。

友善耕作區 體驗採芋頭

市長朱立倫5日前往三芝區共榮暨安康社區，參訪農夫學堂、生態教學據點、產地漫遊道及汙水淨化區等，也到友善耕作田園區體驗採芋頭農事，朱立倫現場也致贈「農村之光」匾額，感謝社區農友細心經營的辛勞。

朱立倫表示，2017年起中央政府委由縣市政府辦理農村再生社區執行計畫工作，新北市針對農村再生、社區自主、友善耕作、青年回鄉及永續發展等面向，積極提升農村人力培育及產業發展，並導入專家提供諮詢協助，達到社區自主，讓農村再生社區成為生產、生活、生態三生一體的實踐家。

續推里山倡議、農村再生

他說，感謝社區成員為農村土地的付出，未來將持續推動里山倡議及友善田園區域，透過改善農村基礎，協助再生活化，藉此吸引青年返鄉共同推動，希望民眾前往社區參訪，在農夫市集挑選當鮮、友善土地的農產品。

共榮社區林義峰理事長表示，社區2012年起持續推動農村再生，以里山倡議的核心精神「社會-生態-生產地景」來耕耘，社區居民會在農夫學堂裡共同訂定當年度計畫，也因此凝聚向心力，一同善待土地、維持生物多樣性、增加友善耕作面積及鼓勵青年回鄉。

(中國時報)