新豐最毒海岸線清汙 順利發包

新竹縣新豐鄉沿海遭傾倒有害廢棄物，被冠上最毒海岸線之稱，廢棄物清除工程歷經4次流標，日前終於發包。（莊旻靜翻攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

新竹縣新豐鄉沿海遭傾倒有害廢棄物，遭評為「最毒海岸線」，環保署補助新竹縣環保局清運，不過「新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址汙染緊急應變處理計畫」卻歷經4次流標，日前終於有廠商願意處理，順利發包，新竹縣環保局表示，估計約在明年1月清除有害廢棄物。

環保署補助3800萬

新豐鄉沿海一帶被不肖業者傾倒太空包集塵灰，由環保署、新竹縣環保局調查，確定廢棄物被檢驗出為電弧爐煉鋼業集塵灰，戴奧辛檢測值為2750到4470皮克（p-TEQ/g），超過1000皮克的廢棄物管制標準，縣環保局也向環保署爭取經費，由環保署同意補助3800萬清除。

堆置在海邊的太空包、廢棄物不僅包含有毒廢棄物，經調查，還有塵灰、爐渣、營建廢棄物及家戶垃圾等，其中集塵灰約1380立方公尺，有影響海水之虞。儘管新竹縣環保局立即著手招標，希望迅速清除有害廢棄物，但工程發包卻歷經4次流標。

4次流標終於敲定

新竹縣環保局指出，之前流標原因多因廠商有疑慮，包含作業期程、清除數量等，由於要求在明年1月中旬完工，但期間有東北季風等氣候因素，不過環保局也解釋，若因天氣不宜清除作業，也能再協調。因有害廢棄物堆置已久，環保局要求承包廠商盡速處理，篩分出有毒物體移出。

新竹縣環保局表示，預計將於明年1月中旬，移出有害廢棄物，後續也將整理海邊環境，做好防護措施。樹黨籍竹北市民代表、將轉戰新竹縣議員的許育綸長期關注此案，他感謝各界關心，促使清運有害物質，不過他也期望，海岸環境能回歸「海岸管理法」規定，海岸地區避免新建廢棄物掩埋場，並應逐年移除。

(中國時報)

共榮安康社區 金牌農村增光 運動績優生 多元就學管道卡住

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。