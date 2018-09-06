運動績優生 多元就學管道卡住

2018年09月06日 01:28 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

2018亞運剛落幕！運動績優生卻面臨升學等窘境！台中市議員張芬郁等5日抨擊教育部逕自取消技專校院獨招的運動績優生類別，危害優秀選手的多元就學權益；市議員吳敏濟則為自由車選手抱屈，指中市無250公尺自由車標準練習場，造成亞運自由車未能奪牌。

只剩大學招收 情何以堪

張芬郁說，她接獲陳情投訴，教育部未經任何討論與通知，逕行將「技專校院單獨招生處理原則」中，第3點第1項第4款申請獨招「運動績優生」類別拿掉；運動績優生無法以此方式進入技職體系學校，只剩普通大學可招收運動績優生，對校方與學生情何以堪？

教育局指出，各大學招收體優生多參採學測成績，甚少參採統測成績，為符應多元入學精神，市府將向教育部爭取，鼓勵技職校院招收績優運動選手；且招生入學涉及學生受教權益及未來升學之路，將廣徵各界意見，完善運動選手教育培育機制。

無標準練習場 自由車選手委屈

市議員吳敏濟、何敏誠說，2018雅加達亞運台中選手拚出佳績，但台中是自由車王國，今年亞運卻未獲獎；大型綜合國際運動會的自由車場地賽，皆在室內場地舉辦，且賽道250公尺，與國內333公尺不同，國內自由車場不符需求，選手出國比賽不適應而影響成績。

運動局長王慶堂表示，市府計畫在大甲、大安或外埔等地選址，打造符合國際賽事標準自由車綜合體育館，以賽道250公尺為規格興建，並評估結合桌球、籃球、羽球等多功能，成運動園區，帶動運動及周邊產業發展。

(中國時報)