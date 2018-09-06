嬤簽器捐卡 預留孫女婿光明

奇美醫學中心5日舉辦「捨＆得－請支持器官捐贈」活動，金曲歌王謝銘祐（左二）獲邀到場表演，左一為移植醫學科主任孫定平。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導
奇美醫學中心5日舉辦器捐宣導活動，1小時吸引20位民眾當場簽署器官捐贈卡。（曹婷婷攝）

8成國人認同器捐遺愛人間，但實際簽署者僅8.7％，奇美醫學中心5日舉辦器捐宣導，6旬郭阿嬤路過簽署捐贈全部器官，指名捐眼角膜給孫女婿，「他才20多歲，因家族青光眼病史快失明，等我走了，把能用器官留給別人，也讓他重見光明。」一番告白讓現場一陣感動。

奇美醫學中心移植醫學科主任孫定平以最近一名擔任廚師的33歲黃先生換肝為例指出，黃去年7月因黃疸嚴重，恐肝衰竭亟需換肝，父母年事已高不適合，唯一胞姊僅50公斤，肝太小無法捐贈給重達百餘公斤的胞弟。

廚師移植肝臟 喜獲重生

黃先生苦等5周盼不到肝，陷入肝昏迷，胞姊數度表達捨命捐肝，最終感動老天，趕在弟弟瀕危前夕盼到一名30歲嚴重腦外傷病人捐出心、肝、眼角膜，移植團隊3天後為黃先生完成肝臟移植，黃先生現已重回工作崗位。

奇美醫學中心醫療副院長田宇峯指出，截至昨日，全台有9826人跟死神拔河、等待器官移植，器官捐贈數量遠低於實際需求，缺乏動力或外在催化也是原因之一。

器捐簽署 不及社會所需

奇美醫學中心統計，從1999年推動器官捐贈簽署至今，19年來，共簽署2000份，比例逐年增加，但還是趕不上整個社會所需，透過每次舉辦活動宣導，多少帶動民眾簽署。院方表示，國內近期一波捐器官熱潮，是之前八仙塵爆罹難者器官捐贈。

67歲郭阿嬤說，自己身體顧得不錯也沒毛病，多年前已簽署放棄急救。她瀟灑說，「人死，這些都用不到了，但能留給有需要的人。」指定眼角膜捐給快失明的孫女婿，「他那麼年輕，希望換上我的眼後，能重新看世界。」她說，做這個決定沒跟家人講，但簽完後，心內很歡喜。

(中國時報)

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