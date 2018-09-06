高屏區間快車 潮州也想要

2018年09月06日 01:28 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

因應10月高雄鐵路地下化將增加7座通勤車站，台鐵將推出高屏區間快車16班次，屏東到新左營站只要32分鐘，不過16班次中只有2班次開到潮州，讓潮州鄉親大喊不公平，強調潮州是台鐵西部幹線首發站，希望所有高屏區間快車都能到達潮州。

向台鐵爭取所有班次

台鐵潮州站長郭坤岳表示，10月12日起配合高雄地下化通車改點，台鐵EMU500型電聯車優化車廂每天開出24班次，其中區間快車16班次、區間車8班次；其中有6班次開到潮州，區間快車2班次、區間車4班次。

目前潮州至新左營站區間車行駛時間為57分至1小時，未來高雄增加7座通勤站後，行車時間將增加16分鐘以上。改點後的區間快車若從潮州發車，中途只停靠屏東、九曲堂、鳳山、高雄、新左營站，時間僅約45分鐘，能節省相當多時間。

不過改點後16班次區間快車只有2班次到潮州，引發潮州民眾不滿，直呼「我們也要區間快車！」潮州鎮公所主祕丁勇言說，許多鄉親希望爭取所有班次都能到潮州。潮州車站是周邊鄉鎮約30萬人口使用的主要車站，也是西部幹線首發站，區間快車以潮州為首發或終點站應不受影響。

恐要等列車編組增加

郭坤岳表示，高屏區間快車使用的EMU500型電聯車都是在嘉義機廠維護檢修，因牽涉到列車編組運用的關係，目前規畫的班次就是如此。未來若編組增加，就有機會增加潮州區間快車班次。

根據台鐵統計，潮州車站成為台鐵西部幹線始發及終點站，並由3等站升為1等站後，乘車人數節節攀升，平均每年成長5％，去年已達126萬餘人次，平均每日3453人次。

(中國時報)