神祕沙灘落海者 遺體全尋獲

神祕沙灘接連發生落海意外，縣府昨起管制神祕沙灘10天，警察局、消防局派員拉起封鎖線。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭海邊接連發生落海意外，「神祕沙灘」有5人落海，5日在蘇花公路漢本段岸際發現最後1名失蹤者何姓男子遺體，5名落海者全部死亡，雖然搜救任務結束，但宜蘭縣政府昨起管制神祕沙灘10天，管制期間邀集各單位訂定相關管理辦法，避免憾事再發生。

昨上午有漁民在蘭陽溪口外海發現1具遺體，但經指認後並非何姓男子，身分仍待查證；但不久，在蘇花公路漢本路段岸際，有釣客發現1具遺體，經打撈後、何男家屬指認，確認是神祕沙灘落海者最後1名失蹤者何姓男子，搜救任務正式結束。

宜蘭縣政府昨起管制神祕沙灘10天，副縣長余聯興與警方、消防、岸巡等單位前往神祕沙灘立起告示牌，管制10天內，上午7時至傍晚6時，警察局與消防局都會派員進駐，勸離遊客。

余聯興坦言，雖有管制但遊客如硬闖，目前並無罰則，過去在內埤海灘相關機關也有勸導過遊客，但常因此與遊客發生口角，呼籲遊客必須了解自身安全。

余聯興指出，神祕沙灘管理涉及到中央等單位，但既然都在宜蘭縣轄內，縣府就有責任，10天管制期間內縣府會邀集各單位，訂定具體可行方案再開放，有關沙灘車的管理也會在10天內訂定完成。

昨起神祕沙灘開始管制，但現場消防人員指出，除了當地的漁民進出外，並沒有看到遊客。在南澳鄉經營冰店的一家業者，認為神祕沙灘封閉對生意影響不大，近期遊客少是與暑假剛結束有關，希望縣府能訂好辦法能讓遊客玩得心安。

(中國時報)

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