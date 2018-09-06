新北國際採洽周 拓展商機

2018新北國際採購商洽周，邀請47家重量級國際買主來台與新北市業者一對一商洽。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市經發局舉辦「2018新北市國際採購商洽周暨先進製造論壇」吸引新北市231家廠商與47家國際買主參加，總計商洽775場次，累計創造資通訊類28億元、金屬機械類10.5億元、生技醫療類4.5億元、紡織類7億元，總計達50億元的海外商機。

新北市協助境內產業開拓海外市場，日前舉辦「2018新北國際採購商洽周暨先進製造論壇」，共邀請歐、美、日、韓、東南亞地區等14國國際企業買主，與200多家新北在地企業一對一洽談。

經發局長張峯源說，本次洽談會促使多家企業獲得與國際大廠直接合作的機會，包括促成新北市的伺服器、儲存、及雲端資料中心與美國推特公司（Twitter）直接合作，另英國briteyellow指名與新北雅帝科技合作。

另靠自主研發醫用級濾淨0.3微米的空氣清淨機的「一舜科技」，獲HanoiTech越南醫療用品通路商的青睞，預計聯合發展自有品牌，大量進駐越南公家醫院；韓國買家GreenIT尋找GPS 智能手環相關產品，目前正與瑞傳集團的關係企業瑞仁生醫密集洽商中；紡織產業同樣表現亮眼。

經發局統計，3天採洽活動總計達50億元的海外商機，遠超出原預期的35億元商機，後續可望促成長期技術或商機合作，帶領新北企業搶入國際供應鏈。

(中國時報)

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