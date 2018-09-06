中興巷公辦都更 明年5月動工

2018年09月06日 01:28 中國時報 賴佑維 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市首件公辦都更案預計明年5月動工，市府4年來歷經官司訴訟收回用地，未來將興建94戶社會住宅。八德3號社會住宅也於5日動工，總戶數達559戶，預計明年完工。

中壢區中興巷都市更新基地原是中壢警察宿舍，但大多數宿舍閒置、荒廢，因為位置極佳，桃園市政府進行市內首件公辦都更，除了部分為建商使用外，未來有94戶社會住宅，中壢派出所、市民活動中心及樂齡學習中心也將進駐。

4年前市府打算收回警察宿舍，因有部分居民不願搬遷，雙方進行拆屋還地官司，住戶大多打輸官司，市府陸續將宿舍收回。桃園市住宅發展處指出，公辦都更與自辦都更相比，相較更重視居民意見，但此案居民於法無據，且全都是公有地，因此花4年時間就進入開發階段。未來除了部分面積為建商規畫外，將有94戶社會住宅，並有中壢派出所、市民活動中心及樂齡學習中心進駐，明年5月取得建照動工。

此外八德3號社會住宅也於昨日動工，桃園市長鄭文燦表示，八德區共有3處社會住宅，八德3號社宅是八德的大型社宅，總計559戶。目前第1階段10處社宅已有8案工程發包，涵蓋八德、桃園、中壢及蘆竹等4個行政區，總計超過4000戶，第2階段楊梅及平鎮等2個行政區則還在發包中。

八德3號社宅將規畫設置約500坪的八德圖書分館，並在兒四公園增設共融式遊具，設置大型半戶外活動廣場，未來也規畫設置租屋服務中心，加強營運端的管理。

(中國時報)