路太彎 彰縣機車自摔率超高

2018年09月06日 01:28 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

摔摔摔！彰化縣機車自摔案連3年遠高全國平均值，分別達1409、1369和1395件，彰化縣政府審計室引用交通部運輸研究所，認為標線抗滑係數不足是主因。彰化縣警察局交通隊則指出，自摔多發生在139縣道，道路太彎，去年件數就占35％，今年也累計181件了。

以機車登記輛數分析，彰化縣每萬輛機車肇事17.15件，較全國平均值11.11件和台中2.89件來得高多了；尤其和台中比較，摔得更讓人咋舌，怎會差這麼多？縣府也積極探究原因。

審計室指出，現行台灣道路標線抗滑係數45BPN訂定，是以4輪以上車輛作為參考，但台灣機車族多，台中市從2015年起全面採用日本標準之抗滑係數65BPN，從2015至2017年，台中市警局統計自摔案件分別是636、508和487件，逐年遞減。

彰化縣自摔件數不僅較台中市多出2、3倍，是否提升道路標線之抗滑係數，成為熱議焦點。彰化縣警局交通隊從自摔地點進行分析，指出自摔高度集中在139縣道，去年就占35％，今年也累計181件，道路太彎、騎士超控技術不佳，就騎到對向車道摔飛出去，當場死亡2件。

139縣道本是自行車天堂，成了重機熱門路線後，已被視為危險路段，但要限制重機上山，於法無據，警方只能多布點、加強稽查，呼籲民眾的行車紀錄器若有錄下違規，請配合寄到信箱，作為取締依據。

(中國時報)