無現金大學城計畫 嗶上路

2018年09月06日 01:28 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

「嗶」經濟時代來臨，行動支付將逐漸融入民眾生活，5日在經濟部工業局舉辦的智慧城鄉交流分享會上，也同步啟動雲嘉嘉南4縣市合力推動的「無現金大學生活城計畫」，規畫讓學生透過APP購物消費，結合行動支付，把8所學校的師生和校內或周邊商家，因輕鬆消費連結在一起，創造無現金支付的環境。

經濟部工業局昨與嘉義縣府、亞洲．矽谷執行中心在創新學院舉行「智慧城鄉交流分享會之行動支付篇」。國發會主委陳美伶指出，行政院長賴清德宣示要建立友善行動支付環境，2025年台灣行動支付普及率將提升至9成，目前許多產業包括4大超商都引進行動支付，包括部分醫院也導入，相信未來公共場域行動支付的使用能量會全面擴大，「一機在手，行遍天下」。

嘉義縣長張花冠指出，2018台灣燈會首創無現金市集，消費者多半是2、30歲的年輕人，對比嘉縣多數是老人家，可能連信用卡都沒有，「是非常適合推動行動支付的示範點」。

由嘉縣主導，與雲林縣、嘉義市、台南市政府聯合向工業局提報，總經費2.5億元的「雲嘉嘉南無現金大學生活城」計畫昨正式啟動，接下來將在雲嘉嘉南多所大學及周遭店家推動無現金支付服務環境。無現金大學生活城計畫主任卓瑩鎗指生活城計畫除導入物聯網概念，也有數據分析能力，可提供店家實質建議。

除了學區外，縣府將陸續在布袋觀光魚市、新港奉天宮前商圈、阿里山等地，協助商家導入無現金支付系統，以迎合市場消費需求。

(中國時報)