無現金大學城計畫 嗶上路

「智慧城鄉交流分享會之行動支付篇」中，業者示範如何線上求籤。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

「嗶」經濟時代來臨，行動支付將逐漸融入民眾生活，5日在經濟部工業局舉辦的智慧城鄉交流分享會上，也同步啟動雲嘉嘉南4縣市合力推動的「無現金大學生活城計畫」，規畫讓學生透過APP購物消費，結合行動支付，把8所學校的師生和校內或周邊商家，因輕鬆消費連結在一起，創造無現金支付的環境。

經濟部工業局昨與嘉義縣府、亞洲．矽谷執行中心在創新學院舉行「智慧城鄉交流分享會之行動支付篇」。國發會主委陳美伶指出，行政院長賴清德宣示要建立友善行動支付環境，2025年台灣行動支付普及率將提升至9成，目前許多產業包括4大超商都引進行動支付，包括部分醫院也導入，相信未來公共場域行動支付的使用能量會全面擴大，「一機在手，行遍天下」。

嘉義縣長張花冠指出，2018台灣燈會首創無現金市集，消費者多半是2、30歲的年輕人，對比嘉縣多數是老人家，可能連信用卡都沒有，「是非常適合推動行動支付的示範點」。

由嘉縣主導，與雲林縣、嘉義市、台南市政府聯合向工業局提報，總經費2.5億元的「雲嘉嘉南無現金大學生活城」計畫昨正式啟動，接下來將在雲嘉嘉南多所大學及周遭店家推動無現金支付服務環境。無現金大學生活城計畫主任卓瑩鎗指生活城計畫除導入物聯網概念，也有數據分析能力，可提供店家實質建議。

除了學區外，縣府將陸續在布袋觀光魚市、新港奉天宮前商圈、阿里山等地，協助商家導入無現金支付系統，以迎合市場消費需求。

(中國時報)

路太彎 彰縣機車自摔率超高 百億建造 衛武營納入國表藝

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。