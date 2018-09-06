百億建造 衛武營納入國表藝

2018年09月06日 01:28 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

耗資超過百億元建造的衛武營國家藝術文化中心，10日將正式納入國家表演藝術中心營運，文化部長鄭麗君表示，高雄衛武營、台北國家兩廳院、台中國家歌劇院將串聯合作，帶動台灣表演藝術新發展。

國表藝董事長朱宗慶也喊出，衛武營開幕1年達25萬人次目標，雖有挑戰性，但願破釜沉舟。

衛武營國家藝術文化中心是文化部近年興建最大規模的藝文設施，採國際標，荷蘭建築師法蘭馨．侯班設計，國內工程團隊施工，計畫總經費107.5億元，從規畫到興建完成歷時10餘年，去年竣工，將在今年10月13日開幕啟用。

鄭麗君指出，衛武營工程突破很多國內技術上的創新與不可能，在行政院各部會及高市府協助下才能如期如質的完工呈現，衛武營不只是國內最大劇場、最好的聲學規格品質，更重要是藝術工作者圓夢、追求卓越表現的場域。

她企盼衛武營能成為台灣與亞洲，甚至和世界藝術交流的重要標的，相信衛武營、國家兩廳院、國家歌劇院在國表藝帶領串聯下，和文化部一起帶動表演藝術新發展、落實促進文化平權。

朱宗慶說，開幕起1年室內觀眾應達25萬人次，這個數字管理有挑戰性，他當場向台下的藝術總監簡文彬喊出「加油囉」。鄭麗君5日將建築模型移交給朱宗慶，象徵國表藝正式接管衛武營國家藝術文化中心營運。

(中國時報)