鎖匠拿畫筆 嚴榮宗獲國際肯定

桃園青溪國中校友嚴榮宗自幼罹患小兒麻痺症，5日回到學校分享一路走來的心得。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園青溪國中校友嚴榮宗，自幼罹患小兒麻痺症，然而他不畏困難，不但從路邊攤鎖匠成為「開鎖之父」，還將篆刻與繪畫結合，成為加拿大SFCA肯定的國際畫家，周大觀文教基金會5日邀請他回學校與學生們分享一路走來的心得，嚴榮宗也捐贈1700冊繪本自傳回饋全國中小學。

桃園生命之光嚴榮宗自幼罹患小兒麻痺症，國中畢業時為了幫助家中經濟，含淚放棄讀書當起鎖匠，他從路邊攤鎖匠成為開鎖之父，甚至將篆刻與繪畫結合成精細的藝術品，成為加拿大SFCA肯定的國際畫家，更靠著5年時間自學繪畫，在2016年獲得加拿大畫家最高榮譽SFCA的大師級肯定，2017年全球知名品牌Rosemary畫筆公司更以他的名字來為2套新出的畫筆命名，著實成為「台灣之光」。

嚴榮宗移民加拿大後，為感謝愛妻當年不顧家人反對嫁給他，以5年時間親手一磚一瓦蓋了城堡「書丹白露」送給太太，工程期間嚴榮宗因為行動不便加上患有嚴重的骨質疏鬆症，遭受了9次的大小骨折，城堡落成後更成為熱門電影拍攝景點。

周大觀文教基金會表示，今年全球熱愛生命獎章共有來自瓜地馬拉、美國、大陸、尼泊爾、西班牙、荷蘭、烏克蘭、印度、日本、加拿大等10位得主，21年來已表揚超過59個國家、包括嚴榮宗等400位生命勇士，今年9月14日也將在台北會師，並於9月15日至21日展開全台關懷生命走透透系列公益活動，歡迎國內外各界共襄盛舉。

(中國時報)

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