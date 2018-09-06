六輕7鄉鎮弱勢戶 獲贈中秋禮金

2018年09月06日 01:28 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

「台塑企業暨慶寶公益信託」中秋節關懷弱勢家庭活動5日開跑，發送六輕廠區周邊7鄉鎮低收入戶、邊緣戶等弱勢家庭每戶3000元禮金與禮盒，總金額達400餘萬元，共有1000餘戶受惠，提前與弱勢家庭歡度中秋佳節。

中秋佳節將屆，台塑六輕為敦親睦鄰，準備1200餘份中秋禮金與禮物，贈予麥寮、台西、四湖、東勢、褒忠、崙背、大城7鄉鎮1200餘戶弱勢家庭，5日由六輕管理部副總經理陳文仰率「麥寮廠鄉促進會」志工，挨家挨戶「宅急便」送達，讓受贈者感到非常溫馨。

麥寮鄉後安村林先生行動不便1人獨居，平日不常與人往來，看到六輕人員前來致贈禮金禮盒非常高興，表示子女、親人在外地各忙各的，無法常常回來陪他過節，六輕的關懷讓他感到很窩心，現在物價高漲，禮金可以讓他過個較充裕的節日。

陳文仰說，廠方不僅贈送禮金與禮物給弱勢家庭，由六輕員工組成的「麥寮廠鄉促進會」志工，還會進行家庭訪視，用在地人的觀點提供最好的服務，希望與地方共榮共存，創造雙贏局面。

六輕指出，「台塑企業暨慶寶公益信託」2011年起至今，已投入8300餘萬元關懷弱勢家庭，約有2萬4000戶次受惠，去年起將關懷對象擴展至老人、兒童、身心障礙者與新住民，希望把愛心傳到更多人手中。

(中國時報)