左營舊城古蹟日 邀民眾走讀

文化部政務次長蕭宗煌（左五）等人5日一起疊砌咾咕石，象徵在這片土地上築起歷史之城。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

文化部政務次長蕭宗煌5日在高雄左營舊城為2018年全國古蹟日揭開序幕，蕭宗煌表示，台灣人不了解台灣事，這是很悲傷的。文化部希望讓民眾透過「散步小旅行」活動，用行腳方式親身體驗文化資產的深度與廣度。

蕭宗煌與民進黨立委許智傑、劉世芳、國民黨籍議員陳麗珍、陳玫娟等人一起疊砌咾咕石，象徵全台灣各地「再造歷史現場」團隊群策群力，在這片土地上築起歷史之城，同時還有舊城文化公車小旅行體驗，邀民眾一同感受歷史與文化資產的魅力。

蕭宗煌指出，文化部自2001年開始響應國際古蹟日，也持續參與瓜地馬拉、馬來西亞等古蹟修復，除了接軌國際，並凸顯台灣在古蹟修復保存的觀念及技術。

他表示，「再造歷史現場」是文化部重要政策，透過當代技術與情境，讓世代傳承的文化資產，可以回到當代人的生活之中。

高市文化局長尹立說，高雄是個文化底蘊深厚的城市，過去行之有年的舊城、鳳山、哈瑪星文化公車，帶動民眾認識富有歷史的街區與文資景點；見城與興濱再造歷史現場計畫，透過百年展演、國際論壇與小旅行等活動，觸動大眾對古蹟歷史與在地脈絡更深刻的認識。

今年見城館、哨船頭、台灣鳳梨工場等文資場域加入文化旅行地景，勢必讓更多民眾認識高雄多元豐富的歷史面貌。

(中國時報)

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