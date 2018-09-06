內科之心 議員憂交通亂10年

2018年09月06日 01:28 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲日前針對內湖交通問題，批評前市長馬英九任內都市計畫人口管控失敗，但議員周柏雅質疑，柯市府內科2.0計畫6基地將增蓋6.7萬坪，勢必湧入大量人口，且內科之心完工時，捷運東環段還沒開工，未來10年恐將陷入更嚴重的交通黑暗期。

周柏雅指出，柯市府正在推動內科2.0計畫，將6處市有土地（內科之心、內科產學中心、環保局修車廠、影視音園區、河濱高中預定地、瑞光市場）活化運用，預計14公頃土地要增蓋近7萬坪樓地板面積，扣除2處公宅，其餘8成都是商辦，推估會讓已失控的內科再湧入幾萬人。

面對內湖交通問題難解，柯文哲曾說，一定得等捷運東環段完工才能整體改善。但周柏雅表示，內科之心2020年落成後，就會引進大量車流，捷運東環段卻要2021年才開工，到真正通車前，內科起碼會陷入10年交通黑暗期，若市府只憑拓寬成功橋就想解決塞車夢魘，那真是「柯王的新衣」。

對此，產發局回應，內科2.0計畫有審慎的交通評估，除了成功橋從4線道拓寬到6線道，交通局內湖改善計畫持續在做，未來內科之心停車需求會內部化，另規畫2處公宅舒緩通勤人口，捷運東環段也同步進行，加上未來新創、育成產業型態，與一般上下班時間錯開，又鄰近捷運站，應不至於造成嚴重黑暗期。

(中國時報)