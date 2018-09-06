牛肉麵嘉年華 34家入圍

2018年09月06日 01:28 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

2018北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS祕密客大評比5日揭曉，共有34家最終入圍，評分標準從湯料、麵條到服務品質通通納入，其中「牛莊園牛肉麵」、「半島牛肉麵」、「津見坊」等，因食材高級、湯頭鮮甜，被評審譽為「高CP值的國民美食」，吸引不少民眾嘗鮮。

由北市牛肉麵發展交流協會主辦的牛肉麵評比活動，昨日公布評選結果，最終有34家獲獎，其中選用雪花牛搭配鮮甜蔬果湯頭的「牛莊園牛肉麵」、熬製12小時番茄湯頭的「半島牛肉麵」，及主打高貴食材、平實價格的「津見坊」等，被譽為高CP值美食，吸引饕客排隊嘗鮮。

台北市長柯文哲表示，北市擁有全台最多牛肉麵店家，麻辣、日式炙燒、山東清燉等風味通通有，今年台北榮登米其林第30個指南城市，其中必比登推薦的36家餐廳，牛肉麵就占了8家，希望可以成為外國人來台的必嘗美食。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，評比參考米其林級的祕密客方式，透過美食專家、部落客等實際走訪店家，評分標準也納入餐環境及服務品質等，期盼藉此讓國民美食躍上國際舞台。

即日起至9月8日前往得獎店家用餐，於FB打卡並標記「#2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS祕密客大評比」、「#我愛○○○牛肉麵」，就送價值100元餐券，歡迎民眾踴躍參加。

(中國時報)