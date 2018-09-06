灣橋村老人食堂 8旬嬤扮義工

2018年09月06日 01:28 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣是全台老年人口比例最高縣市，近年來許多社區紛紛辦起老人食堂，讓老人在午飯時間能外出到社區活動中心，一起吃飯、互動。竹崎灣橋村的老人食堂由45名志工分成4小隊，每周輪流煮飯給老人吃，其中，還有8旬阿嬤也來當志工，鄰近的台中榮總灣橋分院的日間照顧中心也於5日開幕，讓灣橋的長輩能在地快樂養老。

每周三都可看見約有30名左右的長輩在灣橋村社區活動中心上課、吃午餐，這是由灣橋社區發展協會辦理的「老人食堂」。灣橋社區發展協會總幹事陳麗妃說，一般老人食堂會聘請廚工或招募幾位志工，但灣橋老人食堂目前由45名志工，分成4小隊輪流煮飯給長輩吃，志工中甚至有高齡80歲的阿嬤，因身體硬朗、肢體靈活，便主動加入志工的行列。

竹崎鄉公所主祕也是灣橋村代理村長的游瑞明表示，接觸過很多社區的老人食堂，有些社區因廚工難聘或招無志工而從每周供餐5天減為1天，灣橋村的方式除讓社區更團結，也不會有廚工難聘的問題，未來也考慮增加供餐天數。

同樣位在竹崎灣橋的台中榮總灣橋分院日間照顧中心也於昨日開幕，共可服務16位長輩，是竹崎鄉唯一的公立社區式長照服務機構，規畫多元化的活動，如認知課程、音樂律動等，延緩長輩失能或失智狀況，也開闢了「開心農場」讓長輩再次體驗往日務農的點滴。

台中榮總灣橋分院院長李世強表示，全方位醫療加上長期照顧服務，讓長輩在地老化、減輕照顧者壓力，快樂在家鄉養老。

(中國時報)