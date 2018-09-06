台東最美星空揭曉 4處摘一星

2018年09月06日 01:28 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府今年首創「台東縣最美星空選拔」成績出爐，關山親水公園、台東市伽路藍遊憩區、池上大坡池及成功三仙台等4處獲一星等點位，縣長黃健庭說，台東其實處處可以觀星，歡迎大家來台東追星。

黃健庭表示，台東縣因自身地理環境優勢，自然景觀遼闊，人為光害非常低，到了夜晚可說是抬頭就能看見滿天星斗、處處皆適合觀星，都是最美的星空，所以增加這次評選的難度及門檻，參與選拔的14個鄉鎮的星空更是各個美不勝收，難分高下。

此次評選綜合專業評審60％、民眾票選20％，由10位專家從專業的角度、旅遊的角度、民眾的角度共同選出台東最美星空，讓整體賽事更具公正性與權威性。

評選結果：一星等點位有4個包括關山鎮的關山親水公園、台東市的加路蘭遊憩區、池上鄉的大坡池及成功鎮的三仙台；二星等點位有綠島鄉的帆船鼻草原等5個；三星等點位有卑南鄉的富源觀景平台等5個。

此外，5日也公布「最美星空攝影大賽」前3名，分別為第1名陳勇明、第2名黃以新及第3名吳信智，透過得獎者的鏡頭，也讓大家看到台東星空璀璨的美麗。

主辦單位表示，「最美星空選拔」系列活動也將於10月13日晚上7點，在池上鄉大坡池舉辦「台東最美星空音樂會」，邀請所有民眾徜徉在最美星空下欣賞音樂。

(中國時報)