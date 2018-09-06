花蓮老王 要讓溝仔尾活起來

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中國時報
／花蓮報導

3個平均年齡不到30歲的大男生，各自有著影像設計、演員及社區營造專業，因同樣有著「讓花蓮更好」的理想而相聚一起，去年成立「花蓮老王」團隊，並以過去繁榮中心「溝仔尾」為起點，招募當地居民、市民一起演出「社區行動劇」，將過去的風光景象再次重現。

今年30歲的施至謙原本在台北從事影像製作，去年底回到花蓮成立工作室，與從事牛犁社區文化交流協會多年的楊富民、及在台北擔任演員的林孫煜豪結識，施至謙說，他們3人分別代表不同種花蓮年輕人，從沒離開過花蓮的、外出打拚後返鄉的以及想回來但暫時回不來的青年。

施至謙出生在溝仔尾，直到國中後搬離到花蓮其他地區，他說，小時候這裡就是他的全世界，過去有電影院、百貨公司，車水馬龍的景象，非常繁榮。

「一群平凡的人集結在一起能做的就更多！」施至謙說，他們都想用自己的專業為花蓮做點什麼，團隊以一個街頭巷弄都能聽到的稱呼「老王」自居，第一件計畫就以花蓮溝仔尾為起點，挨家挨戶發傳單，聽長輩分享，並將故事以行動劇「重現」出來。

「咱溝仔尾ㄟ」行動劇將於本月8日起連續兩個周末下午6點在花蓮溝仔尾街頭演出，活動時間約3小時，每場限定60人觀看，有興趣的民眾可至「花蓮老王」粉絲專頁購票參與。

(中國時報)

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