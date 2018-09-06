讚基隆變了 蔡誇林右昌魔術師

基隆市長林右昌（左）5日在民進黨中常會專案報告，蔡英文（右）盛讚林右昌把基隆變為年輕活力城市。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨基隆市長候選人謝立功（右）與台北市議員候選人羅智強（左）5日共同推出「反深澳客運」。（張穎齊翻攝）

民進黨中常會5日安排基隆市長林右昌報告政績，身兼黨主席的蔡英文總統提到，她常常去基隆，過去覺得基隆色調是「灰灰的」，最近從基隆回來，就對預備買房的幕僚說，「要不要選在基隆？」基隆現在看起來充滿潛力，這就是林市長改變了城市的未來。

小英建議幕僚基隆買房

林右昌在民進黨中常會報告表示，市府在3年多內完成許多工程，就像是「穿著西裝改西裝」，必須縝密地把計畫、介面銜接好。他並提及市府推動色彩計畫，打造正濱漁港新風貌，成為熱門打卡景點，把經濟的活力灌注在本來很破落的地方。他很感謝中央，把基隆市從吊車尾城市拉到前段班，黑白城市變彩色。

蔡英文指出，2009年選舉林右昌拿了6萬多張、42％得票率，是1997年後民進黨在基隆得票最高一次，2014年感謝基隆市民給年輕人一個機會，讓林右昌擔任基隆市長，相信這幾年基隆建設，沒有讓基隆人感到失望。

期許轉型現代港都城市

蔡英文表示，她對林右昌規畫市政印象最深的是，從大處著眼、小處著手，財政一點一滴做，有些地方甚至不用花錢，像魔術師一樣的功力，最讓她感動的，是林右昌說鋪地板間隔是0.2公分，穿高跟鞋也不怕卡住，林右昌規畫市政細心程度讓人感動。

蔡英文說，基隆街上年輕遊客越來越多，已開始匯聚人流，是北部最重要門戶，林右昌還有很多事情要做，接著就是執行再執行，建設再建設，基隆將來會脫胎換骨，轉變為現代新型港都城市，她相信林右昌會高票連任。

(中國時報)

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