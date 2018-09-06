反深澳 國民黨發放黑口罩

6名藍營新北市議員參選人戴起口罩，反對深澳燃煤電廠汙染空氣。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

反深澳燃煤電廠幾成國民黨全民運動，6名藍營新北市議員參選人組成的「新希望聯盟」，5日在新北市黨部舉行「拒絕PM2.5 別再搞深澳」記者會，市黨部趁勢推出反深澳燃煤電廠口罩競選小物，還有6部788路線（板橋到瑞芳）公車廣告將在下周上路，全力反對深澳燃煤電廠。

炮轟綠營不顧民意

不少民調顯示半數以上民眾反對深澳燃煤電廠，國民黨「新希望聯盟」成員第1選區陳偉杰、第3選區王威元、第4選區葉元之、第7選區江怡臻、第8選區唐慧琳、第10選區廖先翔5日再度舉行記者會，炮轟綠營能源政策。

葉元之表示，蔡英文政府說要謙卑、謙卑再謙卑，卻反其道而行，呼籲選民用選票教訓民進黨，當作深澳燃煤電廠的公投，讓民進黨知道不顧民意的下場。

廖先翔說，燃煤電廠不只造成空汙，也嚴重影響海洋生態，不能因海底生物沒有選票就欺負牠們，讓海綿寶寶可以快樂生活在深澳灣海域。

江怡臻說，民進黨在野的時候，提出要孩子不要核子，雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校的前車之鑑，瑞濱國小距深澳燃煤電廠僅僅500公尺，孩子健康誰顧？他要當了阿公的蘇貞昌將心比心。

唐慧琳、陳偉杰、王威元共同表示，深澳燃煤電廠造成的空汙不只影響新北市，北部近千萬人口未來都要壟罩灰濛一片的天空下，十顆電火球都不夠照亮我們的天空。

公車廣告下周上路

即日起每個議員參選人將發放黑色的口罩宣誓反深澳，另還有6部788路線（板橋到瑞芳）公車廣告將上路，展現他們反對深澳燃煤電廠的決心，也呼籲大家一起響應。

(中國時報)

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