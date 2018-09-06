違規選舉廣告 拆除成效不彰

2018年09月06日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

選舉進入倒數，目前隨處可見許多參選人在大街小巷掛滿選舉廣告，不過有些是用鷹架搭建，有些是掛在牆上的帆布，依照《公職人員選舉罷免法》第52條規定，政黨及任何人不得於道路、橋梁、公園等地設立競選或罷免廣告物，桃園市政府民政局長湯蕙禎表示，若有違法，將處以10萬元至100萬元罰緩，依執行工程複雜度全部拆除。

根據統計，今年1月到8月中旬，一般違規廣告遭舉發994件，其中包括竹架及鐵架才拆了1/3，但是競選廣告，今年才拆了42件，幾乎都沒拆，有議員質疑「現在是法律假期嗎？」

議員斥有法律假期嗎

湯蕙禎說，選監小組已經成立，包括交通流量大的地點設立廣告、豎立廣告、選舉廣告等，不管是環保局、警局、都發等單位，做成結論將開始執行，若違法就拆除。

新竹縣竹東鎮也有不少看板大剌剌掛在天橋、人行道上。有民眾投訴，掛在天橋上不影響用路就算了，居然有參選人的看板直接卡在人行道上，嚴重影響通行，卻未見相關單位有任何處置。

縣選會委會人員表示，縣政府今年8月中發函各鄉鎮公所，公告在選舉活動期間可設置競選廣告物的地點表。不過在此之前，不少參選人在鄉鎮豎起看板，位置包羅萬象，路口、擋土牆上、民宅屋頂、空地都有。

看板竟直接卡人行道

「若有檢舉都會處理」縣府工務處長羅昌傑表示，宣傳廣告分招牌型或是張貼型，若是招牌廣告在人行道、天橋等道路範圍內，市區道路屬鄉鎮市公所管理，縣道鄉道歸縣府工務處管理，違規張貼廣告則屬環保局處理。

(中國時報)