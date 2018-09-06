選戰小物 面紙退場圓扇搶手

2018年09月06日 01:28 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員參選人周永鴻，推出紙製摺扇，做工較塑膠扇精緻，限量1000把。（王文吉攝）

台中市議員選舉文宣品大戰！老將蕭隆澤、吳顯森發送口罩，新人林義偉、徐瑄灃送菜瓜布、叉匙，包括張雅旻、翁美春、邱素貞、謝志忠、劉厚承、林義偉等都製作圓扇，周永鴻則推出限量版摺扇。因第五選區（潭子、大雅、神岡）參選大爆炸，許多民眾都拿到1大把扇子，有人笑說「一場選舉讓我們大豐收！」

耐用效果好 粉絲留4年

競選連任的張雅旻，文宣品主打實用性，除便條紙外，還推出圓扇。她說，上回參選時共製作5萬把文宣扇，訴求願景貼在扇面上，民眾邊搖扇，文宣就跟著曝光，加上膠膜防水，很耐用，時隔4年，還有許多支持者留作紀念。

拜票文宣小物，面紙逐漸退場，目前以圓扇最搶手，包括張雅旻、翁美春、邱素貞、謝志忠、劉厚承、林義偉、徐瑄灃等藍綠老將新秀，不約而同推出圓扇文宣品。綠營人士透露，黨內最大派系新潮流因參選人數眾多，還由專人調查數量，統一製作，降低成本。

參選爆炸 有人收到7把

第五選區參選大爆炸，許多選將拜票都主動遞上文宣扇。家住潭子的李媽媽拿到7把不同候選人的圓扇，她笑說「中秋烤肉生火時剛好可派上用場！」周永鴻推出紙製摺扇，做工較塑膠扇精緻，但木片及紙張材質成本高，且不耐用，限量1000把。

吳顯森搭上空汙話題，發送不織布口罩，附上「拚空氣品質要改善，選吳顯森來把關」文宣，他說，口罩是支持者贊助，希望他為空氣品質把關。蕭隆澤則表示，上醫院、感冒都用得上口罩，可避免自己或他人受傳染。

(中國時報)