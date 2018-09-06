韓國瑜助選張麗善 喻湯熟了

韓國瑜（二排左四）赴雲林為張麗善（二排左三）助選，一名光頭男性衝上前合影，韓笑說：「看到你我感到很親切」。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜5日返鄉回雲林，以雲林女婿身分為雲林縣長參選人張麗善助選，他評價張麗善是「一碗成熟的湯」。韓國瑜闡述，成熟的女人像一碗湯，煮熟的時候趕快喝，再不喝就會焦掉。

韓國瑜的太太是前縣議員李佳芬，夫妻倆住在雲林縣，擔任台北農產公司總經理時也是台北、雲林兩地往返，他常自稱「嫁到雲林」。

韓參選後，5日首次為張麗善助選，連袂在斗六西市場逐一和攤販、婆婆媽媽打招呼，隨後在雲林縣黨部與婦女團體座談。

赴菜場如「瑜」得水

張麗善表示，韓國瑜是雲林的女婿，女婿在前面衝鋒陷陣，雲林人做他最大後盾，韓國瑜有「最強的菜販」之稱，來到菜市場如「瑜」得水，「南菜販、北神探、雲林上場張麗善，3個都有勝選希望。」

韓國瑜與婦女團體座談時說，他所觀察的張麗善，剛進政壇時兩隻眼睛像非洲草原的黑豹一樣閃閃發光，出拳就打，出口就強悍，亂闖好像新手開車上路一樣，現在她已經沉穩。

韓國瑜說，現在的張麗善言之有物、舉止有度、知道進退，「成熟的女人像一碗湯一樣，煮熟的時候趕快喝，張麗善現在是一碗成熟的湯。」

勉張帶領農民往前衝

韓國瑜表示，這一場雲林縣選情是PK賽，目前五五波，張麗善曾經摔跤過，受過傷的人重新站起來，她會比任何時候更珍惜，帶領著雲林拚經濟。

他說，照顧農民在雲林是天經地義，未來的縣長如果能讓雲林縣生產的蔬菜、水果順利賣到一個好價格，就已經及格70分到80分，張麗善當選，她一定會帶領農民往前衝。

(中國時報)

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