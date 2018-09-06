韓國瑜掛保證 幫農民找訂單

2018年09月06日 01:28 中國時報 林雅惠 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜5日下午抵達高市杉林區，為偏鄉把脈傾聽鄉民心聲，他說，從雲林、嘉義、台南、高雄及屏東走來，強烈感受到南台灣鄉親的覺醒，大家現在要的是經濟，再也不要政治了，允諾當選市長一定幫農民找出口訂單。

張善政力挺韓國瑜

前行政院長張善政、立委陳宜民及高市議員許崑源、議員參選人林義迪、杉林區農會總幹事吳俊德等人5日陪同韓國瑜下鄉座談會，站台助講。

張善政稱讚韓國瑜是最好的高市長人選，強調賣菜出身的市長完全了解農民辛勞。

陳宜民說，縣市合併後，偏鄉交通、醫療等仍明顯差距，韓國瑜當選市長後，他一定做最有力後盾，改善偏鄉生活品質。

韓國瑜說，民眾原本以為縣市合併後生活會越來越好，卻未感受到任何改善，未來他當選市長絕不會讓高雄市一國兩制，偏鄉建設、交通、教育及醫療都要極力改善。

市府批勿空口胡說

高雄市政府則表示，高雄是全國唯一由原直轄市與原縣合併升格，原縣區面積更為原市區的18倍，合併前國民黨承諾的補助不變卻跳票，但陳菊市長仍堅持高高平等，市府團隊在2011年至今投入原縣、市的基礎建設分別為747億及510億、比例6：4，請國民黨正視自身過去的錯誤，在搞清楚市政前，別再空口說胡話。

(中國時報)