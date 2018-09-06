謝立功酸林右昌跳票市長

2018年09月06日 01:28 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝立功5日會同同黨基隆市議員候選人及台北市議員候選人羅智強，舉行反深澳電廠的「嗆聲公車」記者會，並秀出「芭樂昌我愛跳票」看板批評基隆市長林右昌，炮轟林是蔡英文總統的小跟班。基市府則回應，「對謝立功噴選舉口水的行為感到很遺憾。」

基隆市政府發言人陳靜萍表示，林右昌這4年來的努力是有目共睹，受到近7成不分藍綠的市民肯定，當市府團隊在努力拚建設流汗水時，謝立功等人卻在噴選舉口水，我們感到相當遺憾。

謝立功表示，林右昌4年前的競選標語是「我愛基隆」，現在應改成「我愛跳票」，因為林的政見幾乎全部跳票，說好的纜車不見了，捷運也變輕軌，變成1個沒有誠信的市長，難怪民眾對基市府的信心蕩然無存。

「林右昌只會做蔡英文的小跟班！」謝立功痛批，民進黨背離民意，強迫要重啟深澳燃煤電廠，但林右昌至今不敢拒絕中央要求，無疑是拿百姓生命當成政治籌碼，把基隆人的「肺」用來發電，並直呼「投民進黨等於投深澳電廠！」

謝立功還說，林右昌上任近4年，基隆通勤族人口近10萬，居全台之冠，但基隆產業發展卻停滯不前，且就業機會少，在誘因缺乏的情況下，人才持續外移，地方經濟走下坡；屆時若自己當選市長，不僅要維護民眾呼吸權益，更要創造就業機會，讓人跟錢湧進基隆，基隆人不用再每天通車。

(中國時報)