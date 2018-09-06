苗栗參選人 老少相差1甲子

年底選戰開打，苗栗縣最年長的參選人為83歲，最年輕則只有23歲，老少年齡雖相差一甲子，為民服務熱忱可未減少。（陳慶居翻攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣五合一選舉登記告一段落，總計受理966人登記，其中最高齡的是尋求連任的83歲公館鄉民代表謝運煌，年紀最輕的是挑戰泰安鄉民代表的新秀黃威愷，及「太陽後裔」張可欣，都才23歲，老少相差一甲子之多，不過他們為民喉舌的服務熱忱沒年齡之分。

縣選委會統計，年底縣長選戰4選1，縣議員72人競選38席，鄉鎮市長44選18，鄉鎮市代322人選193席，村里長524選275。

眾多選將中年紀最長者為83歲的公館鄉民代表謝運煌，他曾任公館鄉農會理事長及五穀宮主委，先後3屆鄉民代表，這次要爭取4連霸。

年紀最輕的是23歲的泰雅原住民黃威愷，剛從育達科大畢業即投入泰安溫泉區餐旅工作，看到地方還有許多需要推動建設增進繁榮的地方，決定參選泰安第一選區鄉民代表，希望為弱勢族群代言、發聲，著眼公共利益等。因本身是社會新鮮人，財力、人脈有限，因此正籌備一個八卦錦水部落青年陣線，在地方深耕、紮根。

另有「太陽後裔」張可欣，她只比黃威愷大2個月，是角逐縣議員72人當中最年輕參選人。張可欣是前縣議員張太陽女兒，張太陽曾任4屆通霄鎮民代表，接著更上一層樓連任4屆議員，她此次「代父出征」，以誠懇服務通苑鄉親、排紛解難、爭取建設改善生活機能，及強化社會福利、縮小城鄉差距等政見為訴求，希望能贏得選民支持進而脫穎而出，擴大服務層面。

(中國時報)

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