黃文秋10連霸 穩創紀錄

彰化縣鹿港鎮洛津里長黃文秋。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣鹿港鎮洛津里長黃文秋要拚10連霸，里內無人挾其鋒，同額競選，已穩定要寫下彰化縣新紀錄了；黃文秋特別有愛，33歲當上里長幾年後，母親往生，就以母親名義，為里內的清寒學子頒發獎，已經33年，為人付出和服務，是最大心願。

彰化縣共589個村里，今年村里長候選人共有1124人登記，同額競選村里數188；洛津里長黃文秋邁向70歲，已經當37年的里長，里內人說，說到「里長伯」，印象中就沒第二個人。

鹿港鎮最有名的鹿港老街、新祖宮、鹿港公會堂等就匯聚在洛津里，黃文秋也是傳奇人物，本在市場販售豬肉，見人危困就出手相幫，也成了眾多里民心中里長伯的最理想典範。

鹿港有名的老龍師肉包的豬肉就是向黃文秋買的，黃文秋將生意棒子交給兒子後，還身兼新祖宮、南靖宮、南泉宮等主任委員，當至誠慈善會、忠義慈善會等會長，鹿港文教基金會董事、鹿港社區營造中心主委員等。

黃文秋活力十足，把關懷觸角伸向里內角落，每年重陽節為里內65歲以上老人，加碼親奉蛋糕，為里內讀大學、高中、國中和小學的學子頒發獎學金，每年付出10萬元以上，加上紅、白包，贊助慈善社團，推展廟務等，讓里民感動，把里長伯做到了極限。

黃文秋還得過全國好人好事代表，4次被表揚全國特優里長，里民愛戴他，支持他，不只要寫彰化縣的紀錄，還要選到創下全國連霸史上最多屆。

(中國時報)

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