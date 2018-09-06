高思博起義 誓言翻轉台南

國民黨主席吳敦義（右二）、高思博（右三）等人棒打綠色大西瓜氣球後，高呼市長、議員、里長全壘打、翻轉台南。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

國民黨行動中常會5日移師台南，黨主席吳敦義和副主席郝龍斌、曾永權等人為台南市長參選人高思博、黨籍市議員及里長參選人造勢，吳敦義為高思博綁上起義頭巾，並持棒戳破「大西瓜」民進黨執政不力，喊出讓巿長、巿議員、里長參選人全壘打，翻轉台南。

吳敦義致詞表示，台南是台灣開發與進步最早的城市，「一府二鹿三艋舺四寶斗」一府就是台南，所以行動中常會到台南開會具特殊意義，喊話國民黨全黨上下團結一心，1124要把台南贏回來。高思博也懇託台南鄉親集中選票，6人大混戰下，集中選票投給最有希望擊敗民進黨的人，就有機會贏。

吳敦義說，台南20幾年來被民進黨治理，但年長者沒有得到應有照顧，他相信，擔任首長只要廉能有作為、預算不亂編，一定能編出預算照顧年長者，年幼小朋友、弱勢家庭更必須設法照顧，公托政策最早施行就是他擔任市長時的高雄市，強調只要讓高思博擔任市長，一定能拚過民進黨20多年執政。

高思博痛批，民進黨所謂台南經驗是痛苦經驗，禮運大同篇「使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，台南離這個標準很遠，甚至處於3欠，老人欠健保、幼兒欠公托、年輕人欠頭路，甚至還有苛稅猛於虎的房屋稅。

高思博承諾當選後不但將凍漲房屋稅，還會調降並退還違法濫徵的房屋稅，主張65歲以上老人免健保費，同時廣設公托，才能幼有所養，還要將最有工作機會的南科，往北延伸到溪北，讓子弟能在地就業，並推一區一特產，發展台南。

國民黨台南巿黨部主委謝龍介則說，泛綠一次派3顆西瓜，加上綠營初選裂痕、整合失敗，他透露掌握民調顯示，黃偉哲目前民調支持度33％，林義豐10.5％，過去國、民2黨年輕選票3比7，現在年輕人全跑去支持林義豐，國民黨選勝機率將大增。

(中國時報)

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