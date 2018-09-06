億圓富吸金40億 主謀被通緝還在騙

億圓富投資集團涉嫌非法吸金，受害者成立自救會，5日於新北地院門口舉布條陳情。（許哲瑗攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

新北地院5日開庭審理億圓富吸金弊案，40多位受害成立自救會，到法院門口高舉布條陳情，他們拿著主謀周瑞慶大頭照，高喊「還我血汗錢」，自救會指出，周瑞慶雖已被通緝，仍以各種名目在外行騙，盼司法盡速查明。

億圓富集團總裁周瑞慶化名為「陳子龍」，向投資人宣稱，旗下跨足渡假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業等產業，共有20多間公司，未來還將上市上櫃，且投資後每月可領2萬顧問費等，誘騙數百名投資人受騙，非法吸金40億餘元。

新北地檢署去年4月將全案起訴，新北地院持續開庭審理中，周瑞慶卻在搜查時趁隙逃脫，目前已遭通緝，自救會指出，早在2015年12月13日案發當日，檢方就當場捕獲主謀周瑞慶和張辰鍾，市調處卻未依法將其移送地檢署，縱放他離開，才會至今仍逍遙法外，繼續以各種名目行騙，藏匿不法所得。

歐姓受害者說，億圓富集團為阻止、拖延被害人提告，原先答應發放4分之1顧問金，之後又改口，要求加入「P2P網路平台」才可領回利息，無奈之下只好陸續投資，最終1000多萬的畢生積蓄通通都被騙光，要求法院重判，別讓台灣成為犯罪天堂。

自救會會長黃美淑懷疑，周瑞慶雖已被通緝，但仍持續以各種名目在各地行騙，甚至多家上市公司、銀行都有聯繫，盼司法深入調查，幫助受害者拿回血汗錢。

(中國時報)

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