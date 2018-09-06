藍綠吃不開 里長多用無黨參選

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中國時報
／竹市報導

新竹市年底3合1大選，各區里長被視為重要樁腳，選情馬虎不得，不過持政黨推薦參選者，僅國民黨20人較多，還比本屆少了29人、綠黨1人、執政的民進黨則掛蛋，有里長直言，如今選民選人不選黨，標榜藍、綠不見得占得到優勢。

新竹市下屆將選出122位里長，共231人登記參選，其中以無黨籍身分參選者，竟多達210人，在新竹市選舉史上堪稱首見，而其中受傷最深的，莫過於黨產資源遭凍結的國民黨，甚至有資深黨員選擇不掛老招牌，改以無黨參選。

該名資深里長表示，新竹市傳統政治版圖上藍大於綠，過去能掛上國民黨「車輪牌」參選，在深藍選區形同當選保證，如今棄車輪牌者前仆後繼，從市黨部原本推薦26人，最後竟只有20人登記就可窺見端倪。

「怕被標籤化！」他說，過去掛國民黨很有效，是因為藍營在新竹地區選情一直很好，如今民進黨全面執政，也象徵世代在變，選民結構也跟著不同，國民黨老牌子恐怕不如過去管用。

民進黨方面，這兩屆都維持零政黨提名的狀況，不過地方人士評估「隱形綠」的比例不低，從市長林智堅出席各項活動時，里長出席情況格外踴躍，就可看出綠營扎根基層的影響力。

不過，也有續掛國民黨招牌參選的里長樂觀表示，以國民黨員身分參選，是對黨過去栽培的感謝，再說如今政績才是王道，服務做得好或不好，象徵里長的口碑，掛什麼政黨只是其次。

(中國時報)

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