823嘉縣水患慰問金 有淹就發3000元

2018年09月06日 04:10 中國時報 呂妍庭 、 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

823水患重創嘉縣沿海地區，許多家戶因淹水未達50公分災損補標準而怨聲載道，嘉義縣長張花冠5日到大同國小了解受災情形時，宣布淹水高度未達50公以下的受災戶，將透過仁愛基金專戶善款，發放每戶3000元慰問金，預計最快7日就會撥款給公所，縣府強調，有淹就發是對民眾的一份心意。

823水患災後復原仍在進行中，不少民間社福團體前進災區，弘道老人福利基金會昨在東石鄉臥龍港代天府進駐「乾燥車」，提供烘衣被殺菌服務，直至7日為止；中華民國紅十字會總會及嘉義縣支會，則發送東石鄉掌潭村災民，每家戶1台雙門冰箱，並致贈花蓮鶴岡文旦，力挺災民盡早恢復家園。

張花冠昨趁著到學校了解災況的機會，宣布除原有淹水50公分以上，每戶救助金2萬5000元，另縣府額外針對約2萬戶淹水高度未達50公分的災民，每戶由縣府發放3000元慰問金，以減輕災民的損失。

縣府綜合規畫處長李明岳指出，經過審慎評估和討論，縣府決定不設淹水下限，只要水淹進家門就發3000元，避免為了幾公分的落差，增加公務員認定上的困擾，且2萬戶約6000萬元的經費，皆來自仁愛基金既有善款，並未動用到縣款，為讓受災民眾盡量拿到錢，會盡速撥款給受災區的鄉鎮公所，希望本周能全數撥款完成。 紅十字會總會偕同嘉縣支會，昨前往823水患重災區東石鄉掌潭村訪視災民，除發送經村鄰長審核，確有淹水情事的受災戶，每家戶1台250公升雙門冰箱外，也致贈向花蓮地震災區採購的10斤裝鶴岡文旦，要替村民加油打氣。掌潭聚落陳姓住戶表示，很感謝外界愛心，讓他們省下一筆冰箱費用，但仍希望政府正視治水問題，「不要再淹了」。

(中國時報)